В Кокшетауском техинституте прошла интерактивная лекция о религиозном экстремизме

Кокшетау. 25 ноября. Kazakhstan Today - В Кокшетауском техническом институте прошла интерактивная лекция, на которой студентам рассказали о религиозном экстремизме, передает Kazakhstan Today.

Специалист Центра анализа и развития межконфессиональных отношений управления внутренней политики Акмолинской области И. Бекишева провела интерактивную лекцию на тему: "Религиозный экстремизм и терроризм как угроза национальной безопасности Республики Казахстан" для курсантов Кокшетауского технического института КЧС МВД РК, сообщается на сайте УВП.

Слушателям были даны разъяснения о деятельности радикальных религиозных течений, их сущности и возможных последствиях их влияния, причинах попадания людей в деструктивные течения, признаках и методах вербовки данных организаций.

Были рассмотрены и такие вопросы, как понятия терроризма и экстремизма в соответствии с законодательством РК, виды нетрадиционных течений в Казахстане.

В итоге мероприятия даны ответы на интересующие вопросы, участникам мероприятия розданы информационные буклеты", - отмечено в сообщении.

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