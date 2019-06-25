В колледже Алматинской области вручили сертификаты специалистов особенным студентам

Талдыкорган. 21 июня. Kazakhstan Today - В Алматинской области в рамках проекта по социальной адаптации людей с особыми потребностями выпускникам политехнического колледжа "Прогресс" вручили сертификаты, передает корреспондент агентства.

Проект по социальной адаптации людей с особыми потребностями реализуется на базе колледжа "Прогресс" совместно с компанией "Филип Моррис Казахстан". В рамках проекта инвалиды II и III групп могут бесплатно получить профессию по специальностям: портной, парикмахер, грибовод, пекарь, специалист по маникюру, специалист по ремонту обуви, массажист.

Сама цель проекта - научить людей с ограниченными возможностями работать на дому. Например, если девушка постригла свою семью, она сэкономила деньги. Постригла соседей по 100 тенге, это уже заработок. Швеи могут сами себе вещи шить и экономить на покупке одежды. Шить одежду и продавать, и на этом зарабатывать", - отметила директор колледжа "Прогресс" Жанна Тельпекбаева.

За время существования проекта более 270 человек с ограниченными возможностями получили сертификаты, причем они обучились не только профессиям, но и основам предпринимательства. А также получили необходимые навыки для организации собственного дела.

Каждый раз я ищу профессию, с которой они могут дома зарабатывать. Например, грибы. Мы сотрудничаем с институтом микробиологии, берем у них мицелий. Учим наших студентов делать куклы. Это несложно. Нужно положить кипячённую солому в полиэтиленовый мешок, после чего туда сеется мицелий. Эта кукла должна пролежать в подвале 20 дней и созреть. Ей нужно только сырость придать - и грибы начинают вылазить. Грибы они кушают сами или продают. То же самое мыло. Мы сотрудничаем с мастерской, которая производит мыльную массу, краски, запчасти, всякие запахи к ним. Много чего. Они нас научили варить мыло. Это мыло можно подарить кому-нибудь на праздник или использовать самим", - добавила директор учебного заведения.

Говоря о курсах фотовидеосъёмки, Тельпекбаева также отметила возможность заработка на мероприятиях.

О курсах компьютерной грамотности они сами попросили. Потому что сейчас хорошо развиты соцсети. Им нужно больше информации. Глухонемые получают информацию визуально. В Интернете они могут писать, жить полноценной жизнью и радоваться", - добавила руководитель колледжа.

Курсы проводятся для групп из 10 человек. Их посещают не только инвалиды, но и безработные. Особенно студентам нравятся курсы кондитерского мастерства.

Дома мы готовим разные блюда. Но нам хотелось узнать больше и научиться чему-то новому. От знакомых я услышала, что открылись такие курсы, после чего я записалась на эти них. Эти курсы я ждала 4 месяца. Когда пришла, научилась готовить кондитерские изделия. Занятия были каждый день. В начале полтора месяца теории. Мы проходили состав теста, из чего оно состоит, что с ним происходит, когда оно вступает в реакцию. Далее мы перешли на практику. Полученные знания я буду оттачивать дома. В будущем, если будет возможность, то откроем свою кондитерскую", - рассказала участница проекта Жулдыз Куйеуханова.

Преподаватель курсов кондитерского мастерства Татьяна Агеева отметила важность знаний кулинарной азбуки.

Все мои ученики приобрели сборник рецептур. Этот сборник необходим для того, чтоб знать нормативы. Сейчас любой может зайти в Интернет и готовить, но мои ученики знают азбуку кулинарии. Например, мясо оно везде мясо, но на кухне это белок, и мы должны знать, какие физические изменения с ним происходят во время готовки. Поэтому студенты не просто учатся готовить, они приобретают профессиональные навыки", - добавила она.

Еще одним излюбленным делом для людей с ограниченными возможностями стало шитьё.

Моя мама очень красиво шьёт. Наблюдая за мамой, я тоже заинтересовалась шитьем. Поэтому я поступила сюда и начала обучаться этой профессии. Я уже умею шить подушечки, корпешки, платья. Меня здесь научили правильно вышивать и в целом как правильно шить", - рассказала студентка колледжа Аида Жаулыбаева.

На проект студенты приходят не только сами, но и приводят с собой близких.

Хотя швеи обучаются полгода, но швейная мастерская открыта всегда. Поэтому кто хочет, тот может приходить и работать на станках. Полгода отучатся и могут приходить и шить себе, консультироваться у учителя. Например, как посадить рукав или еще что-то. У них у всех есть группы, чаты, поэтому всегда на связи", - пояснила директор колледжа.

В Илийском районе Алматинской области проживает более 4500 инвалидов. Сегодня инвалиды практически не обеспечены работой, их единственным доходом является государственное социальное обеспечение. Обучение студентов с особыми потребностями проводится в политехническом колледже "Прогресс" уже на протяжении девяти лет. На сегодня 75 выпускников трудоустроены. Они трудятся в производственном объединении "Алматы" для лиц с нарушениями слуха, в компаниях по пошиву одежды и спецодежды, в мастерских по ремонту одежды и обуви в торгово-развлекательных центрах южной столицы. Десять мастеров устроены в швейной мастерской при колледже "Прогресс".

Многие выпускники выращивают у себя дома грибы вешенки на продажу; пекут на дому хлебобулочные изделия, выполняя индивидуальные заказы, а также продают свою продукцию на специально организуемых ярмарках.

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