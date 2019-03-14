В Комитете госдоходов прокомментировали скопление автотранспортных средств на таможенном посту "Казыгурт"

Алматы. 13 марта. Kazakhstan Today - В Комитете государственных доходов МФ РК прокомментировали скопление автотранспортных средств на таможенном посту "Казыгурт", возникшее 12 марта, передает Kazakhstan Today.

"12 марта 2019 года примерно в 10.00 на таможенном посту "Казыгурт" ДГД по Туркестанской области частично не функционировала ИС "АСТАНА-1", в части подтверждения убытия товаров при их экспорте. Причиной не функционирования модуля явилось нестабильная работа канала связи. В связи с чем, на 18.00 12 марта перед пунктом пропуска образовалось скопление 180 автотранспортных средств", - сообщили в пресс-службе Комитете государственных доходов МФ РК.

По данным ведомства, с 18.30 информационная система начала функционировать в штатном режиме.

"Для снижения напряжения пункт пропуска был усилен дополнительными сотрудниками и в направлении выезда оформлено более 167 автотранспортных средств. Проведена консультационная работа с перевозчиками и осуществлено перенаправление на другие, не загруженные пункты пропуска. По состоянию на 16.00 13 марта с учетом прибывающего автотранспорта выезда в Узбекистан ожидают 90 единиц автотранспортных средств", - проинформировали в КГД.

Как напомнили в пресс-службе, во избежание создания очередей с ноября 2018 года ежедневно в 09.00 и 21.00 часов на сайте ДГД по Туркестанской области и социальных сетях размещается информация о количестве находящихся транспортных средств перед пунктами пропуска для выбора маршрута перевозки.

Также в настоящее время для удобства перевозчиков при возникновении аналогичных заторов совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития и акиматом Туркестанской области прорабатывается вопрос организации и обустройства стоянок вблизи пунктов пропуска.

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