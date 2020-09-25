В комитете госдоходов прокомментировали жалобу от имени предпринимателей Жамбылской области

Нур-Султан. 24 сентября. Kazakhstan Today - Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана прокомментировал коллективное обращение предпринимателей Жамбылской области, рассылаемое в мессенджерах, передает Kazakhstan Today.

Сегодня утром в СМИ опубликовано официальное опровержение НПП "Атамекен" со ссылкой на департамент по связям с общественностью ведомства. Предприниматели не подписывали это письмо. Событийный ряд публикаций КГД за неполные 9 месяцев 2020 года подтверждает открытость нашей деятельности, в том числе нами неоднократно освещалась работа по обеспечению соблюдения законодательства при перемещении товаров через пункты пропуска на государственной границе Казахстана", - говорится в сообщении пресс-службы комитета.

Отмечается, что в результате принимаемых мер налогового контроля поступления НДС со стран ЕАЭС по итогам 2019 года увеличились на 122 млрд тенге, темп роста составил 122%. По итогам 8 месяцев, в условиях пандемии, объем поступлений сохранен на прежнем уровне. Также обеспечено снижение количества фактов ввоза в адрес фиктивных грузополучателей на 97%.

Наша цель - обеспечить равные конкурентные условия для всех предпринимателей, в том числе отечественным производителям.

Вместе с этим призываем граждан сообщать в комитет об известных фактах неэтичного поведения должностных лиц либо их действий, связанных с коррупционными правонарушениями по телефонам 8 (7172)71-80-05 (телефон доверия) или 8 (7172) 70-98-22. По каждому факту совершения коррупционных проявлений проводятся проверочные мероприятия с установлением причин и условий их совершения для использования в дальнейшем в профилактической работе. Согласно статье 43 закона "О государственной службе", после вступления в силу судебного акта о привлечении к уголовной ответственности лица за совершение коррупционного преступления, рассматривается дисциплинарная ответственность непосредственного руководителя", - подчеркнули в КГД.

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