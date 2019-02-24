В Костанае отец ученицы гимназии избил учителя физкультуры

Костанай. 31 января. Kazakhstan Today - В Костанае 22 января отец ученицы в стенах гимназии имени Горького избил учителя физкультуры, передает Kazakhstan Today.

По словам директора гимназии Ирины Шушпановой, отец ученицы забрал девочку после уроков. По пути домой он узнал, что физрук якобы на занятии обозвал ее. По некоторым данным, учитель сказал лишнее после неоднократных замечаний, на которые девочка не отреагировала, пишет alau.kz

"Было там оскорбление или нет, пусть в дальнейшем разбирается лингвистическая экспертиза, если потребуется", - сказала Ирина Шушпанова.

Мужчина вернулся в гимназию, отыскал учителя физкультуры и избил его в присутствии дочери в школьном коридоре. На часах было около 19.00, кроме этих трех человек никого рядом не было. Избиение зафиксировала камера наблюдения.

"Учитель физкультуры сейчас с переломом челюсти лежит в больнице. Он написал заявление в полицию, нанял адвоката. Школа, со своей стороны, окажет следствию всю необходимую помощь", - добавила Ирина Шушпанова.

Избитый учитель физкультуры работает в гимназии около двух лет. Директор характеризует его как спокойного и уравновешенного человека.

Между тем в пресс-службе департамента полиции Костанайской области сообщили, что 22 января в управление полиции города обратился с заявлением 29-летний мужчина, заявив, что в учебном заведении 37-летний мужчина нанес ему телесные повреждения. В настоящее время по данному факту ведется досудебное расследование по статье 107 УК РК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), назначены экспертизы.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства