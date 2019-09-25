В Костанае открыли изолятор временного содержания, соответствующий международным стандартам

Костанай. 24 сентября. Kazakhstan Today - В Костанае открыли изолятор временного содержания (ИВС), соответствующий международным стандартам, передает корреспондент агентства.

Международные стандарты - это прежде всего условия содержания. Условия содержания, которые созданы здесь, соответствуют: квадратура, воздух, освещение, спальные места, санузлы, созданы условия даже для инвалидов", - отметил на церемонии открытия председатель Общественной наблюдательной комиссии по Костанайской области правозащитник Игорь Колов.

До появления в Костанае модернизированного ИВС 14 лет задержанных доставляли в аналогичное учреждение Рудного, находящегося в 45 километрах от Костаная. Это было неудобно и постоянно критиковалось правозащитниками.

ИВС в Костанае рассчитан на 15 задержанных. Он построен за год в рамках "Дорожной карты по модернизации органов внутренних дел на 2019-2021 годы", обошелся местному бюджету в 341 млн тенге.

За последние годы мы на укрепление материально-технического оснащения органов внутренних дел потратили из местного бюджета около 6 млрд тенге: капитально отремонтировали Северный отдел полиции, появились новые полицейские пункты, приобретен автотранспорт. Это не только в областном центре делается, но и в районах", - отметил на церемонии открытия аким области Архимед Мухамбетов.

Как сообщил начальник департамента полиции Костанайской области Бекет Аймагамбетов, в настоящее время все ИВС области приведены в соответствие с требованиями правозащитных организаций.

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