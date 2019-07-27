Костанай. 25 июля. Kazakhstan Today - В Костанае с 1 августа запускают проект по ликвидации юридической безграмотности молодежи, передает Kazakhstan Today.

В рамках проекта "Qоrgau", направленного на создание доступной и бесплатной инфраструктуры для обеспечения защиты прав граждан, в Костанае при молодежных ресурсных центрах откроются отделы юридической консультации. Здесь все желающие смогут абсолютно бесплатно получить правовую поддержку", - сообщила председатель ОФ "Гражданский альянс Костанайской области "ГрИн" Динара Утебаева.

По ее словам, проектом также предусмотрена организация практических стажировок для студентов юридических факультетов, создание сообщества "социальных" юристов, проведение информационно-разъяснительной социальной акции "Говори!", специального сайта и мобильного приложения.

Здесь будут освещены более 200 актуальных вопросов. Любой гражданин может с сайта или мобильного приложения совершенно бесплатно скачать необходимую информацию, воспользоваться помощью и поддержкой квалифицированных юристов. То есть здесь будет размещена не только вся нормативно-правовая база, но и алгоритмы действий в определенных обстоятельствах", - отметила Д. Утебаева.

В свою очередь представитель "Молодежного ресурсного центра Костанайской области" Марат Жолдыбаев сообщил об организации работы по проекту. Договоренности о взаимном сотрудничестве с представителями проекта "Правозащитник" достигнуты с ресурсными центрами городов, районов и области.

На базе центра обслуживания молодежи, расположенного в "Жастар сарайы", подготовлено рабочее пространство по формату фронт-офиса, где будет привлеченный юрист проводить консультации. Консультативная помощь будет оказываться не только молодежи, но и разным категориям граждан. Особенное внимание людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию", - сообщил М. Жолдыбаев.

По его данным, молодежь в рамках проекта также проведет акцию "Говори!": раздаст специальные брошюры отдельным категориями граждан, проведет подворовый обход с целью повышения правовой грамотности.

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