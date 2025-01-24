23.01.2025, 10:57 52746
В Костанае туристическое агентство оказалось в центре внимания полицейских
Фото: Depositphotos
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Костанай. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае более 50 клиентов компании, которая занималась бронированием туров за рубеж, написали заявления в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции.
На данный момент в полицию поступило 53 заявления от пострадавших, которые заплатили за туры, но не получили обещанных услуг. Люди бронировали поездки в Египет, Турцию, Таиланд, Вьетнам и Китай, оплачивая полностью или частично стоимость туров. Однако, несмотря на оплату, туры не были забронированы, а деньги не вернулись", - говорится в сообщении.
По данным полиции, клиенты бронировали туры как лично, посетив офис, так и по телефону, оплачивая наличными и безналично. Но в день вылета они обнаруживали, что туры не были забронированы.
По предварительным расчетам, ущерб составил почти 40 миллионов тенге. Компания на обвинения ответила, что деньги не присваивались, а туры продавались по себестоимости, из-за чего и возникли проблемы. На данный момент полицейскими установлено отсутствие каких-либо документов, подтверждающих бронирование туров. По факту мошенничества с двумя и более пострадавшими проводится досудебное расследование", - уточнили в полиции.
Подозреваемая - индивидуальный предприниматель задержана. Следствие продолжается.
Полиция просит всех, кто пострадал, обратиться в правоохранительные органы.
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24.01.2025, 14:28 6996
Об очередной уловке мошенников рассказал Киберпол
Участились случаи интернет-мошенничества, связанного с незаконным использованием абонентского номера 1414, откуда приходит SMS с кодом
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Алматы. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Киберполицейские предупреждают казахстанцев об очередной уловке мошенников с использованием SMS-кода, сообщает Polisia.kz.
Управление по противодействию киберпреступности предупреждает об участившихся фактах интернет-мошенничества, связанного с незаконным использованием абонентского номера 1414, откуда приходит SMS с кодом", - сообщили в полиции.
По данным Киберпола, отправка SMS-кода и его запрос - это инструмент психологической манипуляции мошенников.
Вскоре потерпевшему звонит еще один мошенник, представляющийся сотрудником почтовой, налоговой, коммунальной службы или правоохранительного органа. Он убеждает жертву установить сторонние приложения или перейти по внешним ссылкам, чтобы исправить ситуацию, заявляя, что личные данные были получены с помощью SMS-кода. Эти действия опасны, потому что могут привести к взлому банковских учетных записей пользователя. SMS-код с номера 1414 не дает доступа к получению кредитов, так как банки имеют собственную систему биометрической аутентификации и SMS-сообщений. Этот метод - всего лишь психологический трюк и манипулятивный инструмент мошенников, направленный на завоевание доверия пользователя", - рассказал руководитель управления по противодействию киберпреступности ДП города Анес Калдыбаев.
По его словам, оказывая психологическое давление, мошенники, как правило, убеждают оформить кредит.
В основном данному виду мошенничества подвергаются люди преклонного возраста. В ряде случаев граждан убеждают снять свои денежные средства с депозитов и внести их на "страховой счет". Зарегистрированы факты, когда граждане закладывали либо продавали свое имущество, так как им сообщали о попытках оформления займа. Вырученные деньги добровольно переводились на указанные мошенниками счета или передавались им через курьеров службы доставки", - рассказали в полиции.
Напомним, в Алматы у 19-летнего парня изъяли оборудование для мошеннических звонков.
24.01.2025, 13:45 8996
Второй сезон "Казахстанской Пушкиниады" стартует в Алматы
В этом году фестиваль посвящен 180-летию со дня рождения Абая Кунанбаева
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Алматы. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - В преддверии Дня студента представительство Россотрудничества в Алматы традиционно передаст коллекцию книг в фонд Книжного уголка России Национальной библиотеки РК, сообщает пресс-служба организации.
Событие даст старт второму сезону Международного творческого фестиваля "Казахстанская Пушкиниада", посвященного в этом году 180-летию со дня рождения Абая Кунанбаева.
Пушкин и Абай - символ дружбы и культурного взаимодействия народов России и Казахстана. Творческое наследие двух гениев и сегодня воодушевляет людей на достижения, и "Казахстанская Пушкиниада" призвана поощрить таланты участников независимо от их возраста. В этом году флаг марафона уже стал символом объединения тех, кто готов покорять новые вершины мастерства. На открытии он будет передан новой группе энтузиастов, поддержавших творческий фестиваль, и до июня, пока будет продолжаться акция, флаг побывает в самых разных, порой неожиданных, точках Казахстана", - отмечают организаторы.
Программа фестиваля включает различные мероприятия, в том числе: конкурс-фестиваль "Ярмарка талантов "Звезды Казахстана" для поощрения талантливой творческой молодежи, международный проект "Диалог культур", где представители стран СНГ и Азии обсудят объединяющие феномены разных культур, профессионально-методические встречи, направленные на повышение компетенций русистов, концерт ко Дню русского языка.
К участию в "Казахстанской Пушкиниаде" приглашаются все желающие.
Мероприятие состоится 24 января в 15.30 в зале мировой литературы Национальной библиотеки РК.
Для справки
Международный творческий фестиваль "Казахстанская Пушкиниада" проводится по инициативе представительства Россотрудничества в Республике Казахстан при поддержке российских и казахстанских образовательных и некоммерческих организаций. Мероприятия фестиваля освещает молодежный пресс-центр.
В 2024 году первый сезон "Казахстанской Пушкиниады" был посвящен 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина и собрал более 100 коллективов из разных регионов Казахстана (а это более 10 000 школьников, студентов, участников творческих коллективов, представивших более 200 творческих работ!). В творческом направлении фестиваля были представлены различные интерпретации по мотивам произведений Пушкина, в рамках первой "Казахстанской Пушкиниады" состоялся профессиональный диалог ученых-пушкинистов из разных стран, а в "Диалоге культур", посвященном мировому значению наследия А.С. Пушкина, участвовали эксперты из 11 стран СНГ, Азии и Европы.
24.01.2025, 08:48 18031
Морозная погода ожидается в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - 24 января большая территория Казахстана будет находиться под влиянием антициклона, в связи с чем ожидается погода без осадков.
Лишь на западе, востоке, юго-востоке РК атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды, ожидается снег, усиление ветра с метелью. По республике ожидается туман", - сообщили синоптики Казгидромета.
В ряде регионов синоптики объявили штормовое предупреждение.
В частности, на севере, в горных районах Алматинской области ожидается очень сильный мороз - до 31 градуса. Временами ожидается туман.
На севере, востоке Карагандинской области ожидается временами туман. Ночью на большей части области ожидается сильный мороз - 35-38 градусов.
Очень сильный мороз - до 30-33 градусов ожидается 24-25 января ночью на севере, в горных районах области Жетісу. На востоке, в горных районах области низовая метель, туман. Также в регионе прогнозируют усиление ветра.
В Актюбинской, Кызылординской, Мангистауской, Акмолинской, Туркестанской, Улытауской, Атырауской областях ожидается усиление ветра.
24 января ночью в горных районах Жамбылской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. На юге, в горных районах области туман, усиление ветра.
В Костанайской области ожидается туман и усиление ветра.
В Западно-Казахстанской области ожидается небольшой снег, низовая метель, туман и усиление ветра.
В Восточно-Казахстанской, Абайской и Северо-Казахстанской областях ожидаются снег, метель и усиление ветра.
В Алматы: переменная облачность, без осадков, 10-12 градусов мороза.
В Астане: переменная облачность, без осадков, минус 21-23 градуса.
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков, 0 - плюс 2 градуса.
23.01.2025, 20:42 35746
В Казахстане ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны планируют выплатить по 5 млн тенге
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Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне ветеранам Великой Отечественной войны планируется выплатить единовременную материальную помощь в размере 5 млн тенге, сообщает пресс-служба МТСЗН РК.
По состоянию на 20 января в Казахстане проживает 120 ветеранов Великой Отечественной войны, а также 42 545 граждан, внесших вклад в победу в войне. В их числе: жители блокадного Ленинграда - 67 человек; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей - 139 человек; супруги умершего лица с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период Великой Отечественной войны, - 743 человека; вдовы воинов, погибших (умерших, пропавших без вести) в Великой Отечественной войне - 2 человека; труженики тыла - 41 594 человека.
По информации министерства, по состоянию на 1 января 2025 года совокупный размер ежемесячно получаемых социальных выплат с учетом пенсий для участников Великой Отечественной войны составил 262 334 тенге и для лиц с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период Великой Отечественной войны, - 279 330 тенге.
В этом году, по информации местных исполнительных органов областей, столицы и городов республиканского значения, в честь празднования 80-летия Дня Победы 120 ветеранам ВОВ будет оказана единовременная материальная помощь в размере 5 млн тенге.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Ana tili заявил, что чествование 80-летия Великой Победы займет видное место в государственной повестке нынешнего года.
23.01.2025, 19:57 38051
Не более 5 кг в одни руки: в Астане ввели ограничение на продажу картофеля
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане приняты все необходимые меры для обеспечения стабильных цен на картофель. Дефицита картофеля нет. Продукция в достаточном объеме представлена на полках торговых сетей и рынков города, а ее запасы своевременно пополняются, сообщает пресс-служба акимата столицы.
В целях предотвращения оптового выкупа перекупщиками продукции для дальнейшей продажи "магазинами у дома" в торговых точках сетей Small и Spar введено временное ограничение на продажу картофеля - не более 5 килограммов в одни руки.
Ранее в Министерстве торговли и интеграции РК рассказали о принимаемых мерах для стабилизации цен на картофель.
22.01.2025, 21:02 85636
В Астане школьников перевели на дистанционку
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Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Школьников и студентов столичных колледжей переводят на дистанционный формат обучения из-за непогоды, сообщает пресс-служба акимата Астаны.
В связи с ухудшением погодных условий 23 января учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курсов колледжей (на базе 9 класса) первой смены переходят на дистанционный формат обучения", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Казахстане ожидается резкое похолодание - до минус 40 градусов.
22.01.2025, 18:15 96256
Только по биометрии: казахстанцам напомнили о новых правилах оформления SIM-карт в России
Фото: Depositphotos
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Москва. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - В посольстве Республики Казахстан в Российской Федерации напомнили казахстанцам о новых правилах оформления SIM-карт в России, передает корреспондент агентства.
Граждане иностранных государств, в том числе Казахстана, смогут оформить SIM-карту в России только по биометрии", - сообщили в посольстве.
Напомним, в этом году в России ввели новые правила покупки SIM-карт для иностранцев.
В частности, согласно новым правилам, для заключения договора потребуется СНИЛС, учетная запись в "Госуслугах" и подтверждение личности по биометрии, зарегистрированной в единой биометрической системе. Для иностранцев станет обязательным включение в договор IMEI - кода идентификации применяемого устройства, сообщает РИА Новости.
Тем иностранцам, у кого уже есть SIM-карты, нужно будет подтвердить личность в салоне связи до 1 июля 2025 года. Если у иностранного гражданина свыше 10 SIM-карт, ему нужно будет расторгнуть лишние договоры, в противном случае с июля 2025 года оказание услуг по всем номерам будет приостановлено.
22.01.2025, 16:46 95881
Аэропорт Алматы обратился к пассажирам в связи со снегопадом
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Алматы. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Международный аэропорт Алматы обратился к пассажирам с просьбой проверять информацию о статусах рейсов из-за ухудшения погодных условий, передает корреспондент агентства.
Введены ограничения по предоставлению услуг по деайсингу (противообледенительная обработка воздушных судов. - Прим. ред.) в связи с интенсивностью снега. Все службы аэропорта работают в усиленном режиме, принимая все необходимые меры для минимизации задержек и восстановления нормального хода операций. Просим пассажиров проверять актуальный статус рейсов на официальных сайтах аэропорта и авиакомпаний перед отправлением", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.
Снегопад начался сегодня в 9.00 и, по прогнозам, продлится еще двое суток, информирует горакимат.
Коммунальные службы будут убирать снег круглосуточно, заверил замакима города Бейбут Шаханов.
На данный момент на дорогах задействованы 600 единиц техники, 1500 рабочих и использовано 950 тонн противогололедных материалов. Основная уборка магистральных и районных улиц начнется после накопления снега и займет от 3 до 7 дней", - сказал он.
Жителей просят не парковать машины вдоль дорог.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?