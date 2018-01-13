В Костанайской области сенаторы встретились с педагогами

Костанай. 12 января. Kazakhstan Today - Депутаты сената парламента Серик Бектурганов и Женис Нургалиев в ходе рабочей поездки в Костанайскую область встретились с профессорско-педагогическим составом Костанайского государственного университета имени А. Байтурсынова, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе сената, на встрече обсуждены основные положения Послания главы государства народу Казахстана "Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции".





Депутаты сената ответили на вопросы, касающиеся индустриализации, развития агропромышленного комплекса, транспортно-логистической инфраструктуры, внедрения современных технологий в строительстве и коммунальном секторе, финансового сектора. Также подробно обсуждалась задача послания "Человеческий капитал - основа модернизации", в частности, новое качество образования, вопросы здравоохранения, качественной занятости и справедливой системы социального обеспечения.

Коллектив Костанайского государственного университета им. А. Байтурсынова с воодушевлением воспринял положения послания главы государства и задачи, поставленные им на предстоящий период.

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