Костанай. 24 апреля. Kazakhstan Today - В Костанайской и Мангистауской областях объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

"25 апреля в Костанайской области местами ожидаются туман, гроза. Ветер северо-западный ночью местами, днем временами 15-20 метров в секунду. Ночью 26-27 апреля местами ожидаются туман, гололед. Днем 26 апреля местами гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, 15-20, местами 25 метров в секунду", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Костанае днем 25 апреля ожидается ветер северо-западный 15-20 метров в секунду. 26-27 апреля ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.





Кроме того, 25 апреля в Мангистауской области ожидаются гроза, ночью и утром туман. В Актау 25 апреля ожидается ночью и утром туман. Вероятность шторма - 90-95%.

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