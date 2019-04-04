Нур-Султан. 3 апреля. Kazakhstan Today - В Костанайской и Туркестанской областях объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

"4 апреля в Костанайской области ожидается местами туман, ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду. В Костанае 4 апреля ожидается ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%", - сообщает РГП "Казгидромет".

Кроме того, 4 апреля в Туркестанской области местами гроза, ветер юго-западный 15-20 метров в секунду.

В Шымкенте ночью и в конце дня 4 апреля ожидаются гроза, ночью ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду.

В Туркестане ночью 4 апреля ожидаются гроза, ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

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