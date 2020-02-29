Нур-Султан. 29 февраля. Kazakhstan Today - В Костанайской и Туркестанской областях объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.
29 февраля в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер южный местами 18 метров в секунду. В Костанае 29 февраля ожидается ветер южный порывы 18 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%", - сообщили в РГП "Казгидромет".
Кроме того, по данным синоптиков, 29 февраля в Туркестанской области местами ожидаются туман, ветер восточный 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%.
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