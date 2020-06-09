В Костанайской области бывший роддом реконструируют под жилой дом

Костанай. 8 июня. Kazakhstan Today - В рамках "Дорожной карты занятости" (ДКЗ) в Денисовском районе реализуется проект по реконструкции здания под 20-квартирный жилой дом в селе Денисовка, передает Kazakhstan Today.



Здание построили в 1987 году. Долгое время оно не было востребованным. Местные власти постарались сохранить здание. В 2020 году появилась возможность его реанимировать в новом качестве.



"Это двухэтажное здание. Его законсервировали, огородили территорию, чтобы туда дети не проникали. Как само строение его сохранили, коробка осталась в неплохом состоянии. Эксперты посчитали пригодным для восстановления и реконструкции", - сообщил глава отдела архитектуры, градостроительства и строительства района Валихан Мухамбетов.



На реконструкцию здания выделено 100,9 млн тенге. Определен подрядчик и срок реализации проекта - 5 месяцев. Создано 28 рабочих мест, в том числе по направлению центра занятости трудоустроено 13 человек.



Согласно условиям программы ДКЗ, средний размер заработной платы трудоустроенных от центра занятости составляет не менее 85 тыс. тенге. Реализация проекта обеспечит жильем очередников и привлечет молодых специалистов в район.



Напомним, в Костанайской области в рамках ДКЗ создают около 13,5 тыс. рабочих мест для реализации проектов по ремонтам, строительству, реконструкции объектов социально-культурной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, инженерно-транспортной инфраструктуры, благоустройству населенных пунктов.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства