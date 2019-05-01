В Кызылорде мобильные пункты незаконно провели техосмотр 128 автомобилей

Кызылорда. 30 апреля. Kazakhstan Today - Кызылординской транспортной прокуратурой выявлены факты незаконного проведения технического осмотра автотранспортных средств, передает Kazakhstan Today.

Согласно законодательству об автомобильном транспорте, в городах республиканского и областного значения обязательный технический осмотр осуществляется только стационарными линиями технического осмотра. Мобильные линии оборудованы для работы за пределами города, и предназначены исключительно для техосмотра легковых автотранспортных средств, напомнили в пресс-службе транспортной прокуратуры.

Между тем ведомство выяснило, что индивидуальные предприниматели Ким Л.А. и Жайназаров Н. провели в черте города техосмотр 128 единиц техники, в том числе 7 грузовых и 4 пассажирских транспортных средств.

По акту прокурорского надзора прекращена деятельность мобильных пунктов техосмотра, операторы привлечены к административной ответственности. Уполномоченным госорганом решается вопрос об аннулировании незаконно выданных диагностических карт", - прокомментировали в Главной транспортной прокуратуре.

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