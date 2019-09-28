В Кызылорде отметили День труда

Кызылорда. 27 сентября. Kazakhstan Today - Аким Кызылординской области Куанышбек Искаков принял участие в торжественном открытии форума трудовых династий, посвященного Дню труда, передает Kazakhstan Today.

В последнее воскресенье сентября в Казахстане отмечается День труда, установленный указом Первого Президента Республики Казахстан в ноябре 2013 года, в целях возрождения традиций уважения к рабочим профессиям и осознания важности труда с раннего возраста. В этом году он отмечается в шестой раз.

За время празднования Дня труда десятки семейных династий , передающих свои навыки и опыт из поколения в поколение, стали известны не только в регионе, но и по всей республике. Нужно уважать и ценить людей труда. Пусть это будут строитель или штукатур, писатель или человек искусства, руководитель или педагог. Пропаганда людей труда и честного заработка как никогда важна. Продолжатели дела отцов и дедов послужат наглядным примером для подрастающего поколения. Глава государства Касым-Жомарт Токаев в каждом своем выступлении говорит о том, что необходимо пресекать всяческое проявление иждивенчества. В этом плане мы должны воспитывать молодежь в русле уважения к труду, объяснять, что успеха можно достичь только благодаря трудолюбию", - отметил глава региона.

Как известно, Кызылординская область взрастила 102 Героев Социалистического труда. Их имена навсегда останутся в истории региона.

Среди Героев Социалистического Труда - "полевой академик" Ибрай Жахаев, работавшие наравне с мужчинами Шырынкуль Казанбаева, Салима Жумабекова, Улбала Алтайбаева, Жадыра Таспамбетова, Закира Ержанова и другие. В наши же дни их дело достойно продолжают наши земляки, Герои труда Казахстана Абзал Ералиев и Юрий Пя.

Где есть достаток - там есть солидарность. А где есть солидарность - там есть изобилие, единство. Поэтому молодые люди, уважайте труд и трудитесь. Все мы начинали свой трудовой путь с рядового рабочего. Только работая, мы сможем достичь успешного будущего для нашей страны", - подчеркнул аким области.

На форуме были определены по сферам лучшие трудовые династии региона и награждены ценными призами.

Так, лучшей в сфере здравоохранения стала семья Бодыковых из Кызылорды. Их общий трудовой семейный стаж - 670 лет. В этой семье 28 членов - представители здравоохранения.

Лучшей в сфере образования стала семья Конаровых из Аральского района. Их общий трудовой семейный стаж - 508 лет. В этой отрасли работают 17 членов этой семьи.

Лучшей в сфере культуры - семья Смайловых из Кармакшинского района. Их общий трудовой семейный стаж - 75 лет. Четверо представителей этой семьи трудятся для развития культуры и искусства региона.

В сфере внутренних дел лучшей признана семья Бексеитовых из Сырадрьинского района. Общий трудовой семейный стаж - 40 лет. На страже общественного порядка региона стоят 4 члена этой семьи.

Лучшими железнодорожниками стали Орынбаевы из Казалинского района. Их трудовой стаж - 145 лет. В этой семье шесть членов - железнодорожники.

В сфере производства - семья Нурымбетовых из Шиелийского района. Их общий трудовой семейный стаж - 96 лет. В этой семье 8 членов работают в производственной отрасли.

В сфере сельского хозяйства - династия Дуйсенгазиевых из Жалагашского района. Их общий трудовой семейный стаж - 147 лет. Пять их представителей - дехкане.

В сфере животноводства - семья Байденовых из Шиелийского района. Их общий трудовой семейный стаж - 50 лет. Здесь трудятся 3 членов семьи.

Кроме того, на форуме были награждены победители конкурса "Енбек жолы" среди областных профсоюзных организаций. В номинации "Лучший специалист" была признана врач городской поликлиники №6 Гульжан Тореханкызы Абсатова, в номинации "Лучший воспитатель" педагог Аральской городской школы -лицея №14 Конарова Жанна Куспангаликызы.

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