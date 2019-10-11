В Кызылординской области ожидаются заморозки, в Мангистауской - пыльная буря

Нур-Султан. 10 октября. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Костанайской, Кызылординской и Мангистауской областях, передает Kazakhstan Today.

По данным синоптиков, 11 октября в Костанайской области местами ожидаются туман, ветер северо-западный 18 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

В Кызылординской области местами ожидаются ветер северо-западный, 15-20 метров в секунду, ночью на поверхности почвы заморозки 1-3 градуса. Вероятность шторма составляет 90-95%.

11 октября днем в Мангистауской области местами ожидается пыльная буря, ветер юго-восточный, 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства