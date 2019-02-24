Астана. 19 февраля. Kazakhstan Today - В Кызылординской, Туркестанской и Мангистауской областях объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

По данным "Казгидромета", 20-22 февраля в Кызылординской области ожидаются местами туман, гололед, утром и днем 20 февраля местами ветер юго-западный, западный, 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 95-100%.

Кроме этого, 20 февраля в Туркестанской области местами ожидаются сильные осадки, туман, гололед, метель, на большей части области ветер юго-западный, западный, 15-20, местами 23-28 метров в секунду.

В Шымкенте 20 февраля ожидаются временами сильные осадки, ветер юго-западный, западный, 15-20, утром и днем порывы 25 метров в секунду. В Туркестане в этот же день ожидается ветер юго-западный, западный, 15-20, порывы 25 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.

Синоптики также предупредили, что ночью 20 февраля в Мангистауской области местами сохранится метель, гололед, ветер северо-западный, 15-20 метров в секунду. В Актау ночью 20 февраля сохранится гололед. Вероятность шторма - 90-95%.

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