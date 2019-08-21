В летней школе Alakol open air прошли мастер-классы от известных казахстанских блогеров (ВИДЕО)

Талдыкорган. 20 августа. Kazakhstan Today - В летней школе "Alakol open air" прошли мастер – классы от топовых республиканских блогеров. Бейбут Алибеков, Ержан Рашев и Кыран Талапбек рассказали об актуальных вопросах современной интернет-журналистики и нынешнем состоянии традиционных СМИ, передает Kazakhstan Today.

На живописном побережье Алакольского озера, а именно в зоне отдыха "GRAND VILLE" сотрудники региональной службы коммуникаций и представители средств массовой информации Алматинской области смогли послушать лекции известных пиарщиков страны, обменяться мнениями и приобретенным опытом. Отметим, мероприятие было организовано Управлением внутренней политики Алматинской области.

Открыл встречу Ержан Рашев. Известный блогер впервые посетил озеро и был очарован его красотой.

"Сейчас журналистом может стать каждый, уже нет никаких ограничений. Почти любой человек со смартфоном в руке становится журналистом сам по себе. Но для меня есть разделения все таки журналист – это тот человек, который несет ответственность за предоставленную информацию, который должен проверять факты. Тем временем, гражданская журналистика она основана на эмоциональных постах, высказываниях, зачастую это недостоверная информация. Считаю, что такие встречи нужны. Так как роль интернета в современном обществе очень велика. С каждым днем число пользователей социальных сетей растет", - отметил он.













Познавательную беседу продолжил молодый видеограф и талантливый режиссер Кыран Талапбек, который снимает потрясающие коммерческие ролики для Инстаграма. Он раскрыл некоторые секреты успеха видеосъемок.

Главное нужно любить свое дело и отдаваться ему полностью. Да в начале будет трудно, но благодаря упорству вы можете увидеть плоды своего труда", - поделился он.

В продолжении мастер-класса, о принципах работы в интернете, о том как оставаться интересным для своей аудитории рассказал популярный лакшери блогер, руководитель Казахстанской ассоциации телерадиовещания, основатель и глава клуба Bentley Kazakhstan, глава медиахолдинга First Media Group Бейбут Алибеков.

Всегда нужно в первую очередь уделять внимание заголовку. Можно из интересного текста вытащить такое, чтобы "взорвать" социальные сети. Затем немаловажен и лид, где нужно донести всю необходимую информацию и итог - это привлечь читателей к побуждению действию. Самое главное, чтобы ваши тексты проносили людям пользу. Никогда не останавливайтесь на достигнутом",- подытожил Бейбут Алибеков.

К слову, такие встречи служат не только новыми познаниями для журналистов и начинающих блогеров, но и позволяют развивать внутренний туризм.

Организация мастер-классов для журналистов в летней школе уже стала доброй традицией. На данный момент, мы проводим мероприятие такого формата в Алаколе третий раз. Так, в прошлом году нас посетил управляющий директор компании GR Consulting Group, автор самого популярного канала о политике и кадровых перестановках в Казахстане Yedilov Online, Ербол Едилов, который рассказал о путях развития телеграмм- канала. В этом году мы пригласили троих спикеров, ведущих инфлюенсеров страны. Аудитория с радостью приняла наших гостей и безусловно, подчеркнула для себя много полезной информации. Место проведение было выбрано не случайно. Алаколь известен своими целебными водами и восхищает красотой. Нам хотелось, чтобы красоту этой местности увидели все", - отметил руководитель управления внутренней политики Алматинской области Рустам Алпысбаев.

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