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В Мангистауской области объявлено штормовое предупреждение25.12.2018
Общество  17:26

Актау. 25 декабря. Kazakhstan Today - В Мангистауской области объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

"26 декабря в Мангистауской области местами ожидается туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Актау 26 декабря ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.
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