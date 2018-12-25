Актау. 25 декабря. Kazakhstan Today - В Мангистауской области объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

"26 декабря в Мангистауской области местами ожидается туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Актау 26 декабря ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

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