Актау. 19 октября. Kazakhstan Today - В Мангистауской области ищут организаторов собачьих боев, передает Kazakhstan Today.





18 октября 2020 года при мониторинге социальных сетей было обнаружено видео собачьих боев. В данный момент сотрудники департамента полиции устанавливают точное местоположение проведения указанных в видео боев. Также устанавливается личность организатора. Результаты проверки будут сообщены дополнительно, информирует инАктау





Волонтеры требуют от полиции наказать не только организаторов боев за жестокое обращение с животными, но и зрителей. Они напоминают, что в Мангистау запрещено организовывать массовые мероприятия. На видео на бои собрались более 50 человек, кроме того, здесь не соблюдается дистанция и масочный режим. Более того, на видео были замечены и дети, которых привели посмотреть на сцены жестокости.

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