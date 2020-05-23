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В Мангистауской области назначен новый глава управления здравоохранения

22.05.2020, 20:55 5914
В Мангистауской области назначен новый глава управления здравоохранения
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Актау. 22 мая. Kazakhstan Today - В Мангистауской области назначен новый глава регионального управления здравоохранения, передает Kazakhstan Today.
 

Распоряжением акима Мангистауской области по согласованию с министром здравоохранения РК на должность руководителя управления здравоохранения Мангистауской области назначена Жамал Жаманбаева", - сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.

 
Жамал Жаманбаева в 1988 году окончила государственный медицинский институт города Алматы по специальности "лечебное дело". 
 
Трудовой путь начала в Жанаозенской городской больнице. Работала акушер-гинекологом в Бейнеуской центральной районной больнице, позже заместителем главного врача по лечебной части Бейнеуской больницы, затем заведующей родильным домом Бейнеуской районной больницы. 
 
Занимала пост врача-акушера-гинеколога ГККП "Областной роддом", врача-акушера-гинеколога ГККП "Областной перинатальный центр", директора ГККП "Актауский городской родильный дом", директора ГКП "Областной перинатальный центр". 

Во время чрезвычайного положения в стране была назначена временным руководителем управления здравоохранения Мангистауской области.
 

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