19.02.2024, 09:17 46886
В Мангистауской области пожарные из "КазТрансОйла" не вышли на работу
Фото: кадр из видео
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Актау. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области пожарные из "КазТрансОйла" не вышли на работу, они записали видеообращение.
Ежемесячная зарплата, как утверждают огнеборцы, составляет 130-150 тысяч тенге. Они просят повысить ее до 350 тысяч тенге. Их подрядчиком является ОО "Зевс энерго", сообщает Lada.kz.
Спасатели заявляют, что они остановили работу в Актау, Жанаозене, Жетыбае, на Каражанбасе и Каламкасе. Бастуют и пожарные села Умирзак.
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20.02.2024, 14:02 12326
Сколько детей и молодежи страдают от наркозависимости, рассказали в Минздраве
На начало года под динамическим наблюдением с диагнозом "психические поведенческие расстройства вследствие употребления психоактивных веществ" состоят 108 722 человека
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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава управления департамента организации медицинской помощи Анжела Бексултанова привела статистику по числу наркозависимых в Казахстане в разрезе по возрастам и полу, передает корреспондент агентства.
Как рассказала глава ДОМП на пресс-конференции в СЦК, по данным на 1 января 2024 года, под динамическим наблюдением с диагнозом "психические поведенческие расстройства вследствие употребления психоактивных веществ" состоят 108 722 человека, в том числе 18 329 - с зависимостью от наркотических средств и психотропных веществ.
Из числа наркозависимых 91%, или 16 817 человек, - мужчины, 9% , или 1512 человек, - женщины, 15%, или 2734 человека, - молодежь от 18 до 29 лет, 66 человек - это дети и подростки. По видам употребляемых веществ - 6080 (33,2 %) состоят на учете с зависимостью от опиоидов, 6488 (35,4%) - с зависимостью от каннабиноидов, 798 (4,3%) человек с зависимостью от синтетических наркотиков", - отметила Бексултанова.
При этом спикер обратила внимание, что официальная статистика не отражает реального числа наркозависимых, так как многие скрывают свое состояние.
Официальная ведомственная статистика складывается из числа лиц, попавших в поле зрения врача-нарколога и взятых на динамическое наблюдение с диагнозом "психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ", - рассказала Анжела Бексултанова, добавив, что взятие на динамическое наблюдение осуществляется только с информированного согласия пациента.
20.02.2024, 08:17 20401
Ограничение движения введено на 30 автодорогах в девяти областях Казахстана Дополнено
Фото: Минтранспорта РК
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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 06.00 20 февраля 2024 года в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 30 автодорогах республиканского значения в 9 областях, сообщили в пресс-службе нацкомпании "КазАвтоЖол".
В частности, в области Абай закрыты семь автодорог общей протяженностью 2174 километра, в Акмолинской области - одна автодорога общей протяженностью 41 километр, в Восточно-Казахстанской области - семь автодорог общей протяженностью 1268 километров, в Жамбылской области - одна автодорога общей протяженностью 79 километров, в области Жетысу - одна автодорога общей протяженностью 58 километров, в Карагандинской области - четыре автодороги общей протяженностью 732 километра, в Костанайской области - одна автодорога общей протяженностью 83 километра, в Павлодарской области - восемь автодорог общей протяженностью 1624 километра, в области Улытау - две автодороги общей протяженностью 543 километра.
На автодорогах республиканского значения задействовано более 200 единиц техники и 300 человек.
По информации РГП "Казгидромет", на большей территории Казахстана сегодня ожидается морозная погода без осадков. Лишь на западе, юге, юго-востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется снег с низовой метелью. На юге, юго-востоке, в центре - усиление ветра, на западе, юге, юго-востоке страны - туман.
Сохраняется очень сильный мороз в области Жетысу - 30-35 °C, на севере, востоке Восточно-Казахстанской области - 45 °C.
В Астане синоптики прогнозируют переменную облачность, температура воздуха днем составит минус 17-19 °C, скорость ветра - 2-7 метров в секунду.
В Алматы: переменная облачность, снег, температура днем составит минус 8-10 °C, скорость ветра - 2-7 метров в секунду.
В Шымкенте: переменная облачность, снег, температура днем составит 0, +2 °C, скорость ветра - 5-10 метров в секунду.
Дополнено 20.02.2024, 12.10
По состоянию на 12.00 20 февраля введено ограничение движения транспорта, которое действует на 19 автодорогах республиканского значения в 8 областях, сообщает QazAvtoJol.
Меры приняты в связи с резким понижением температуры до минус 40°С-45°С.
Ограничение движения для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями, введено:
- на 6 автодорогах в области Абай;
- на 7 автодорогах ВКО;
- на 3 автодорогах в области Жетису, Карагандинской и Павлодарской областях.
Для всех видов транспорта движение ограничено на трех дорогах в Жамбылской, Костанайской и Улытауской областях.
Подробнее со списком закрытых трасс можно ознакомиться здесь.
В настоящее время на автодорогах республиканского значения задействовано 694 единиц техники и 1399 человек.
19.02.2024, 20:45 32936
АО "Майкаинзолото" временно приостанавливает работу
Фото: МЧС РК
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Павлодар. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Работа фабрики будет остановлена до 1 апреля. Сотрудников отправят в отпуск и за вынужденный простой будут выплачивать половину зарплаты, сообщает "Павлодар-онлайн".
Для работы фабрики необходимо сырье, сейчас его нет, так как шахты не работают с начала января. Добычу в шахтах остановили почти сразу после трагедии. Фабрика несколько недель работала на старых запасах шихты, пока те не закончились.
Ориентировочно приостановка планируется на 22-23 февраля, при этом работникам фабрики будет выплачиваться 50% от заработной платы как за вынужденный простой по вине работодателя. Полное высвобождение работников не рассматривается", - сообщил исполняющий обязанности руководителя управления труда Павлодарской области Аблай Сабыров.
По информации ведомства, с 1 апреля предприятие планирует возобновить работы.
По информации ведомства, на вынужденном простое с оплатой 50% находится 153 работника.
Напомним, 4 января в результате обвала дороги на горно-рудном карьере в воронку провалился автобус с четырьмя работниками аварийно-спасательной службы, тела двоих извлечены в тот же день. Предполагаемое место падения автобуса в воронку шахты было обнаружено с помощью геосканера.
Позже вице-министр МЧС Болат Сыздыков, рассказывая подробности операции по спасению автобуса с людьми, заявил, что ситуация очень сложная. Спасатели и все спецслужбы, которые задействованы в операции, работают с угрозой здоровью и жизни.
26 января комиссия по расследованию группового несчастного случая на территории АО "Майкаинзолото" огласила результаты. Установлены 7 ответственных лиц, действия которых привели к групповому несчастному случаю.
19.02.2024, 09:01 48721
Рабство детей в области Улытау: приемную мать задержали
Фото: Depositphotos
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Жезказган. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Задержана женщина, поработившая детей в Улытауской области, передает корреспондент агентства
Женщину, поработившую детей в Улытау, по результатам проведенной вчера работы задержали и водворили в ИВС", - сообщила на своей странице в Instagram детский омбудсмен Казахстана Динара Закиева.
Ранее сообщалось, что приемных детей держали в рабстве в Улытауской области. Детей пять лет эксплуатировали на хозяйственной ферме.
19.02.2024, 08:51 49411
Подвесной мост в Семее разошелся по швам
Фото: скриншот из видео
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Семей. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Семее на подвесном мосту появились зазоры на месте деформационных швов, сообщает портал abainewskz.
Сотрудниками полиции проведено визуальное обследование состояния моста в рамках их компетенции. По результатам обследования в адрес акимата было направлено предписание о необходимости очистки деформационных швов от наледи. Причиной расширения деформационных швов стало понижение температуры воздуха", - сообщили в департаменте полиции области Абай.
В городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что специалисты будут осуществлять круглосуточное наблюдение за мостом.
16 февраля при температуре воздуха -29°C были проведены визуальные осмотры деформационных швов и видимых конструкций опор подвесного моста представителями отдела ПТиАД. В результате обнаружены зазоры около 70 мм на опоре № 1 и 60 мм на опоре № 10 между гребнями деформационных швов. Состояние опор моста оценено как удовлетворительное, и угрозы обрушения моста не выявлено. Специалисты будут осуществлять круглосуточное наблюдение за мостом при пониженных температурах", - говорится в сообщении горакимата.
Напомним, в январе на мосту автомобильной развязки по проспекту Райымбека в Алматы разошелся шов.
17.02.2024, 17:00 122096
Усыновленных детей держали в рабстве в Улытауской области
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Жезказган. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Усыновленных детей пять лет держали в рабстве и заставляли работать на хозяйственной ферме в Улытауской области.
О вопиющем случае рассказала в Facebook уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева.
Неблагополучную семью прокуроры и органы опеки выявили в начале февраля. Троих детей из одной семьи - 1 девочку и 2 мальчиков патронатная семья взяла из детского дома в 2018 году, когда детям было 14, 12, 8 лет. Старших братьев приемные родители держали на своей ферме в 20 км от города и заставляли ухаживать за скотом.
Проехав на ферму, члены комиссии ужаснулись от условий проживания детей. Они были в синяках, шрамах, исхудавшие, уставшие, голодные, с потухшими глазами, грязные, в лохмотьях. Опекун все эти годы издевалась над детьми, била, истязала, поработила и 5 лет получала пособие на детей. Старшая девочка закончила колледж, но практически не была на занятиях. Второй мальчик "учится" в колледже", - пишет омбудсмен.
По ее словам, проверка выяснила, что фактически дети не учились, а в учебные заведения постоянно предоставлялись справки о их "болезни".
Опекунша также угрожала девочке, что она больше не увидит братьев, если не будет выполнять работу или пожалуется. При этом приемная мать не так давно интересовалась, есть ли еще дети, которых можно взять на патронат.
Сегодня с акимом области Бериком Абдыгалиулы, прокуратурой, МВД изучили все обстоятельства дела и необходимые меры. Зарегистрировано уголовное дело, проводятся экспертизы. Сейчас дети вместе и в безопасности. Детям оказывается психологическая помощь, их одели, обули, накормили", - рассказала Закиева.
Меры по обеспечению благополучных условий, помощи, проживанию и обучению детей взял на личный контроль аким области.
Закиева напомнила, что сейчас по всей стране в пилотном режиме совместно с МВД, прокуратурой и другими госорганами созданы мобильные группы, задача которых в оперативном порядке выявлять детей, подвергающихся насилию, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Вскоре этот механизм получит законодательное закрепление как инструмент профилактики в рамках законопроекта по обеспечению безопасности детей", - резюмировала омбудсмен.
В Казахстане регулярно происходят шокирующие случаи издевательства и насилия над детьми.
Вчера в Алматинской области задержали изверга, который связал, избил и порезал ножом четверых детей. Младший мальчик попал в больницу с синяками и сотрясением.
В Шымкенте мать убила двоих детей и оставила их тела на съемной квартире.
В 2023 году от семейно-бытового насилия в Казахстане погибло 69 женщин и 7 детей.
Из-за роста жестоких преступлений в отношении женщин и детей в Казахстане разработан законопроект, ужесточающий меры в отношении насильников и домашних тиранов. Документ уже поступил на обсуждение в мажилис.
16.02.2024, 21:10 157921
В девяти областях на трассах ограничили движение транспорта
Ограничения введены из-за непогоды
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Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На 19.00 16 февраля в связи с неблагоприятными погодными условиями в 9 областях страны введены временные ограничения на движение транспорта на участках автодорог республиканского значения, сообщает "КазАвтоЖол".
В Абайской области введены ограничения для всех видов автотранспорта и следующих направлений:
- Семей - Калбатау - Богаз;
- Таскескен - Бакты;
- Калбатау - Таскескен - граница Жетысуской области;
- Семей - Кайнар.
В Алматинской области из-за сильных снегопадов и неблагоприятных погодных условий в соседних, Жамбылской и Жетысуской областях, ограничения затрагивают следующие направления:
- Жанакурлыс - граница Жамбылской области;
- Подъезд к турбазе "Алматау";
- Пункт взимания платы - граница Жетысуской области,
- Шелек - Кокпек;
- Аласа - Кеген - Нарынкол.
В Восточно-Казахстанской области введено ограничение движения для автомобилей, оснащенных дизельными двигателями,и пассажирских автобусов.
В Жамбылской области введены ограничения на движение на автодороге между селами Кенен и Кайнар.
Введено ограничение движения для грузового и общественного транспорта участке между границей с Алматинской областью и селом Кордай.
В Жетысуской области ограничено движение на 4 автодорогах по следующим направлениям:
- Коктума - Достык;
- Граница Алматинской области - Пункт взимания платы;
- Перевал Алтын Емель;
- Граница Алматинской области - Ушарал - граница Абайской области.
В Карагандинской области введено ограничение движения для автомобилей, оснащенных дизельными двигателями, и пассажирских автобусов между поселком Новостройка и городом Балхашом.
В Костанайской области ограничено движение всех видов автотранспорта от границы с Улытауской области до Аркалыка.
В Северо-Казахстанской области на автодороге между селами Возвышенка и Рощинское ограничено движение всех видов автотранспорта.
В Улытауской области ограничено движение на дороге между селом Улытау и границей с Костанайской областью.
16.02.2024, 18:59 154511
Председатель комитета туристской отрасли просит навести порядок в аэропорту Алматы
Через алматинский аэропорт проходит большое количество туристов
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Алматы. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель комитета туристской отрасли при президиуме НПП "Атамекен" Юлия Якупбаева на расширенной коллегии Министерства туризма и спорта попросила навести порядок в аэропорту Алматы, где царит антисанитария и переполнены залы, сообщает Zakonz.kz.
По ее словам, сейчас через алматинский аэропорт проходит большое количество туристов.
Все залы переполнены, очень тяжелая санитарная обстановка, не очень хорошая ситуация с багажом. И поскольку Алматы остается и будет сохранять и укреплять свой статус как столица региона и областей, мы просим обратить внимание на развитие аэропорта не только с точки зрения того, что к июню-июлю будет закончен новый терминал. Но и к тому, чтобы все-таки улучшить ситуацию с процессами - очередями, багажом и т.д.", - сказала Юлия Якупбаева.
Она обратилась к присутствовавшему на заседании вице-премьер-министру Роману Скляру с просьбой взять это на свой контроль.
Напомним, в Казахстане количество туристов из Китая увеличилось в 12 раз после введения взаимного безвизового режима между странами.
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Ваше мнение
В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?