В Мангистауской области сотрудник райакимата получил выговор за утилизацию мертвых животных

Актау. 2 февраля. Kazakhstan Today - Сотрудник акимата Тупкараганского района получил выговор за то, что тела погибших животных не утилизировали с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает " Лада ", яму уже очистили от останков.

Место, где были брошены останки собак, уже обеззаразили. Останки полностью уничтожены", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, стихийное захоронение животных эколог из Актау Кирилл Осин обнаружил в селе Акшукур.

В акимате Тупкараганского района сообщили, что завершено строительство биотермального котла в районе сел Саин и Акшукур, куда планируется утилизировать туши бродячих собак. В дальнейшем территория (яма) между селом Акшукур и 43-м километром будет полностью сдана в эксплуатацию.

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