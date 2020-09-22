Актау. 21 сентября. Kazakhstan Today - В Мангистауской области защитники животных просят наказать организаторов собачьих боев, передает Kazakhstan Today.

Защитники животных просят жителей области проверять, в какие руки отдают свое животное, так как оно может стать затравкой для собак. Фонд "Шанс" в Актау на своей странице в Instagram выложил пост о жестоком обращении с животными, которых используют для подготовки собак к боям. На видео две собаки бойцовских пород разрывают щенка, на втором фото - этот же щенок уже без шкуры отдан на растерзание этим же собакам. По словам зоозащитников, фото и видео прислали из Жанаозена, сообщает инАктау

Мы получили эти шокирующие кадры с месяц назад. Честно сказать, не решались публиковать, да и смысл?! Очередное негодование, шок, а по сути ведь теми, кто устраивает животным ад, наше государство не занимается и никак не реагирует на заявления подобного характера! Пока общественность не поднимет шум! Мы прекрасно понимаем, что с действующими законами трудно привлечь их к ответственности, да и зачастую такого намерения у правоохранительных органов нет. Но все-таки подумали, что нужно придать огласке", - пишут зоозащитники.

По словам представителей фонда "Шанс", все данные человека, который готовит таким образом собак к боям, у них есть.

Он активно вербует желающих поучаствовать в боях. Вся эта грязь кровожадная живет рядом с вами, с вашими детьми. Бойтесь или боритесь! И очень важно!!! Подумайте сто раз перед тем, как отдать найденное или ваше собственное надоевшее животное в "добрые" руки!", - добавляют зоозащитники.

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