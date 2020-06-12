В мечетях Алматы не разрешили коллективный намаз

Алматы. 11 июня. Kazakhstan Today - Разрешение на коллективные намазы отменили из-за увеличения числа заболевших, передает Kazakhstan Today.

Напомним, 9 июня Духовное управление мусульман Казахстана объявило о том, что будет дано разрешение на чтение коллективного намаза в мечетях страны.

В связи с увеличением количества заболевших коронавирусной инфекцией в городе Алматы не снимаются ограничения на совершение коллективного намаза в мечетях города. Допускаются только индивидуальные молитвы, обряды и торговля атрибутикой", - сообщил главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин.

Допустимое количество посещающих религиозные объединения - до 30 человек.

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