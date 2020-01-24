В Международном аэропорту Нур-Султана отменены 11 рейсов

Нур-Султан. 23 января. Kazakhstan Today - В Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев задерживаются 38 рейсов и отменены 11 рейсов, передает Kazakhstan Today.

"В связи с плохими метеоусловиями в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев на данный момент имеются задержки 38 авиарейсов и отменены 11 рейсов", - сообщили в пресс-службе аэропорта.

22 рейса задерживаются на прилет по причине позднего прибытия воздушного судна из других городов и плохими метеоусловиями в аэропорту назначения: 9 рейсов авиакомпании "Air Astana" (из них международные рейсы из городов Омска, Ташкента, Москвы и Киева); 8 рейсов авиакомпании "SCAT" (из них международные рейсы из городов Улан-Батора, Москвы и Праги); 2 рейса авиакомпании "Qazaq Air" в Алматы и Костанай; 3 рейса авиакомпании "Fly Arystan" в Павлодар, Алматы и Костанай.

На вылет имеются задержки 16 рейсов по причине позднего прибытия воздушного судна из других городов и плохими метеоусловиями в аэропорту отправления (порывы ветра достигают 20 метров в секунду): 6 рейсов авиакомпании "Air Astana" (из них международные рейсы в города Ташкент и Киев); 6 рейсов авиакомпании "SCAT" (из них международные рейсы в города Москву и Прагу); 4 рейса авиакомпании "Qazaq Air" и "Fly Arystan"; Отменены 11 рейсов авиакомпании "Lufthansa" во Франкфурт, "Turkish Airlines" в Стамбул, "LOT Polish" в Варшаву, "Air Astana", "Qazaq Air", "SCAT".

Из-за сильных порывов ветра (от 15 метров в секунду и выше) не допускается обработка воздушных судов противообледенительной жидкостью в целях безопасности полетов", - отметили в пресс-службе.

Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев работает в штатном режиме.

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