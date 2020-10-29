В МИД отреагировали на просьбу студентов открыть чартерные рейсы в Россию

Нур-Султан. 28 октября. Kazakhstan Today - В Министерстве иностранных дел республики Казахстан ответили на просьбу студентов организовать чартерные рейсы в Россию, передает Kazakhstan Today.

По информации МИД РК, в связи с большим количеством желающих приехать в Россию студентов (порядка 60-65 тысяч человек) посольством РК в Москве по дипломатическим каналам внесено предложение в оперативный штаб РФ о рассмотрении вопроса по разрешению дополнительных чартерных рейсов для граждан-студентов из РК в несколько городов России (в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Уфу, Астрахань, Екатеринбург, Томск, Новосибирск и Омск).





Как сообщает телеканал КТК , посольство активно взаимодействует с МИД и Министерством образования России для выработки оптимального алгоритма въезда казахстанских студентов на территорию России (помимо регулярных прямых рейсов между РК и РФ) с учетом эпидемиологической ситуации в двух странах.

При условии, что разработанный алгоритм будет утвержден как оперативным штабом России, так и Межведомственной комиссией Казахстана не исключено, что в нем будут выставлены дополнительные требования по предварительному формированию пофамильных списков и получению подтверждения российских вузов о предоставлении студентам условий прохождения 12-дневного карантина", - уточнили в МИД.

В ведомстве отметили, что все решения будут зависеть от развития эпидемиологической ситуации в России и Казахстане.

Ранее группа иностранных студентов, в том числе из Казахстана, написала коллективное обращение на имя председателя штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19 в России Татьяны Голиковой. Они просят рассмотреть возможность пересечения сухопутных границ и организации для них чартерных рейсов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства