В МИИР рассказали, как рассчитывается километраж республиканских дорог

Нур-Султан. 29 ноября. Kazakhstan Today - Километраж республиканских дорог рассчитывается от здания парламента страны, передает Kazakhstan Today.





Подробности сообщили в пресс-службе Комитета автомобильных дорог МИИР РК. Ранее в СМИ появилась информация о том, что пропали 30 километров дороги "Нур-Султан - Павлодар". То есть официально заявленное расстояние между этими городами и фактическое отличалось. Однако в МИИР заявили, что эти данные не соответствует действительности.

Фактическое расстояние от столицы до города Павлодара - 415 километров, в 16 километрах до начала участка автомобильной дороги расположено здание парламента Республики Казахстан, от которого ведется отсчет километража дорог республиканского значения, идущих из Нур-Султана. Таким образом, общая протяженность трассы Нур-Султан - Павлодар составляет 431 километру", - отметили в ведомстве.

Также в МИИР добавили, что рассчитывать километраж при помощи одометра - прибора для изменения оборотов колес в автомобиле, некорректно, так как погрешность фактического расстояния будет значительной.

Одометры всех видов, установленные на транспортные средства, не относятся к классу точных приборов. К примеру, механический одометр имеет собственную погрешность до пяти процентов. В зависимости от условий эксплуатации транспортного средства, износа узлов и агрегатов, использования нештатных запчастей суммарная погрешность прибора может достигать 12-15%. Километраж дорог рассчитывают передвижные дорожные лаборатории, оснащенные точным профессиональным оборудованием для измерения расстояния.

По информации министерства, в соответствии с титулом автодорога Нур-Султан - Павлодар состоит из двух участков: Нур-Султан - Ерейментау - Шидерты, с 16-го по 254-й километр, общая протяженность которого составляет 238 километров. Из них 184 километра - с 16-го километра по 200-й километр - проходят по территории Акмолинской области, на территории Павлодарской области находятся 54 километра - с 200-го по 254-й. Участок с 0-го до 16-го километра - это расстояние от парламента Республики Казахстан до начала участка автодороги республиканского значения.

Второй участок - Кызылорда - Павлодар (от Шидерты до Павлодара, 1206-й - 1383-й километры), протяженностью 177 километров - проходит по территории Павлодарской области.

В рамках реализации госпрограммы "Нурлы жол" из 415 километров автодороги было реконструировано 412 километров, из них по Акмолинской области - 184 километров, по Павлодарской области - 228 километров, оставшиеся три километра расположены на территории Павлодара.

С 2014 года на реконструкцию автодороги Нур-Султан - Павлодар было выделено 237 938,3 млн тенге, на проект, расположенный в Павлодарской области выделено 117 751,8 млн тенге, из них освоено 117 162,2 млн тенге. По Акмолинской области было выделено 120 186,58 млн тенге, была освоена полная сумма.

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