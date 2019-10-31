Алматы. 30 октября. Kazakhstan Today - В микрорайонах Алмагуль и Туздыбастау Алматы планируют построить 850 тыс. квадратных метров жилья, сообщил на совещании по социально-экономическому развитию города Алматы с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева аким города Бакытжан Сагинтаев, передает Kazakhstan Today.

"Сегодня в микрорайонах Алмагуль и Туздыбастау планируется построить дополнительно 850 тыс. квадратных метров жилья более чем для 100 тысяч человек. Для бесперебойного обеспечения электричеством этих микрорайонов необходимо построить 2 электроподстанции общей стоимостью 19,8 млрд тенге. Проектно-сметная документация по указанным объектам имеется", - сказал Сагинтаев.

Аким попросил главу государства оказать содействие в решении вопроса выделения средств уже в 2020 году.

Кроме того, он сообщил, требует решения вопрос нехватки земель для развития мегаполиса.

Дефицит свободных земель стоит остро. Плотность жилой застройки центральной части города выше нормативной на 50%. Площадь, требуемая для рекреации, ниже нормативной на 70%. Налицо нехватка земель для строительства социальных объектов", - отметил Сагинтаев.

Он предложил пути решения данного вопроса.

Вы поддержали предложение акимата о вовлечении в экономический оборот более 400 гектаров земель Фонда проблемных кредитов. На сегодня этот вопрос готовится к рассмотрению на Комиссии по модернизации экономики, в ближайшее время будет вынесено решение. Предварительно все материалы отработаны", - сказал аким.

Кроме того, предлагается вынести находящиеся рядом с активно застраиваемыми жилыми массивами Кок Жиек и Кемель мощности газораспределительной станции (ГРС-2) вместе с магистральным газопроводом за пределы города.

Так мы решим две проблемы. С одной стороны, в Жетысуском районе Алматы резко улучшится экология, поскольку прекратятся постоянные выбросы газа в атмосферу, которые вызывают обоснованное недовольство порядка 40 тыс. жителей. С другой стороны, будет освобождена территория более 100 гектаров, которую можно использовать для строительства жилья, социальных объектов и парковых зон", - сообщил Сагинтаев, отметив, что предварительно этот вопрос обсуждался с АО "КазТрансГаз Аймак".

Также он попросил поддержки в решении вопроса по расширению Индустриальной зоны Алматы.

Она является якорным проектом для привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест. Сейчас идет наполнение Индустриальной зоны. До конца года будут запущены 7 предприятий и создано около 1,5 тыс. рабочих мест. Имеются новые потенциальные инвесторы и четкие планы для освоения свободных участков (153 гектара, или 47%). Прогнозные планы показывают, что в среднесрочный период для создания новых производств будет не хватать земель. В этой связи на опережение необходимо уже сейчас приступить к расширению территории индустриальной зоны (дополнительно 190 гектаров). Это потребует внесения изменений в Земельный кодекс, которые позволят изымать земельные участки под индустриальные зоны для государственных нужд, по аналогии с СЭЗ. Просим поддержать", - проинформировал аким мегаполиса.

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