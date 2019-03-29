В Минобороны сообщили имена погибших при крушении вертолета в Кызылординской области военнослужащих (ВИДЕО)

На борту находились 13 военнослужащих:
Майор Роман Костыгов, 26.04.1985
Майор Тимур Кудайбердиев, 17.09.1985
Лейтенант Аслан Айтбаев, 10.11.1994
Майор Данияр Конырбай, 10.11.1985
Майор Сабыр Токбаев, 15.12.1977
Капитан Сырым Масалім, 11.12.1989
Сержант 3 класса Кайрат Нурсапанов, 08.10.1973
Старший сержант Мурат Шарипов, 04.01.1979
Младший сержант Асхат Абдулманат, 21.09.1982
Ефрейтор Айдын Абдильдинов, 11.12.1978
Ефрейтор Куаныш Саркытбаев, 08.09.1986
Ефрейтор Омирхан Каукаев, 21.08.1990
Ефрейтор Мирас Жуматаев, 10.02.1991.
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