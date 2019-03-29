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В Минобороны сообщили имена погибших при крушении вертолета в Кызылординской области военнослужащих (ВИДЕО)

28.03.2019, 13:09 6805
В Минобороны сообщили имена погибших при крушении вертолета в Кызылординской области военнослужащих (ВИДЕО)
Нур-Султан. 28 марта. Kazakhstan Today - В Министерстве обороны сообщили имена погибших при крушении вертолета в Кызылординской области военнослужащих, передает Kazakhstan Today.
 
На борту находились 13 военнослужащих:
 
Майор Роман Костыгов, 26.04.1985 
 
Майор Тимур Кудайбердиев, 17.09.1985 
 
Лейтенант Аслан Айтбаев, 10.11.1994 
 
Майор Данияр Конырбай, 10.11.1985 
 
Майор Сабыр Токбаев, 15.12.1977 
 
Капитан Сырым Масалім, 11.12.1989 
 
Сержант 3 класса Кайрат Нурсапанов, 08.10.1973 
 
Старший сержант Мурат Шарипов, 04.01.1979 
 
Младший сержант Асхат Абдулманат, 21.09.1982 
 
Ефрейтор Айдын Абдильдинов, 11.12.1978 
 
Ефрейтор Куаныш Саркытбаев, 08.09.1986 
 
Ефрейтор Омирхан Каукаев, 21.08.1990 
 
Ефрейтор Мирас Жуматаев, 10.02.1991.


 

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