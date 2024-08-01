В Минкультуры прокомментировали скандал в театре оперы и балета имени Абая в Алматы

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Астана. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в августе текущего года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.





Перевод времени в Казахстане: будет принято решение по петиции





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В начале августа будет принято решение по петиции по возврату прежнего времени. Напомним, петиция за отмену перевода времени за короткое время собрала 50 тысяч подписей. В пятницу, 2 августа, состоится публичное обсуждение проекта решения по петиции о часовом поясе.





Проезд в автобусе подорожает в Алматы и Астане









В Астане и Алматы повысят стоимость проезда в общественном транспорте. В столице стоимость проезда повысится до 110 тенге, в Алматы до 120 тенге.





Стартует августовское ЕНТ





КНБ РК





АВГУСТОВСКОЕ ЕНТ-2024 пройдет в период с 10 по 15 августа. Как сообщили в Национальном центре тестирования, с сертификатом августовского ЕНТ можно поступить на платное обучение. Стоимость участия в тестировании - 5640 тенге. Тестируемые, которые приняли участие в основном ЕНТ, смогут поменять комбинацию профильных предметов на августовском ЕНТ.





В данном ЕНТ могут принять участие:





выпускники школ и колледжей 2024 года;

выпускники школ и колледжей прошлых лет;

обучающиеся 11 (12) классов за рубежом;

кандасы;

условно зачисленные студенты;

студенты творческих специальностей, желающие перевестись на другие специальности;

студенты желающие перевестись на педагогические специальности из других специальностей.





Завершается прием заявлений в школы









Прием заявлений для зачисления в первый класс продлится до 31 августа 2024 года. Родители могут подать документы ребенка на веб-портале электронного правительства еgov.kz. В первый класс принимаются дети с шести лет на основании личного заявления родителя или законного представителя с предоставлением самого заявления в произвольной форме, справки о состоянии здоровья - форма №065у, паспорта здоровья ребенка 026/у-3 и фото ребенка 3х4 в количестве двух штук. Заявки принимаются с понедельника по пятницу за исключением выходных и праздничных дней.





Ожидается, что в новом учебном году в первый класс пойдут более 370 тысяч казахстанских детей, добавили в Минпросвещения.





Паспорт здоровья ребенка оцифруют в Казахстане









Министерство здравоохранения РК в рамках работы по цифровизации медицинских услуг разработало проект по переводу паспорта здоровья ребенка в электронный формат. Этот документ родители обязательно предоставляют в школу при поступлении в первый класс, а это более 380 тысяч детей ежегодно. Планируемая дата завершения процесса интеграции электронного паспорта с eGov Mobile - август 2024 года.





Казахстанцы смогут пройти бесплатный скрининг легких в онкоцентрах





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С 1 по 3 августа 2024 года государственные онкоцентры Казахстана приглашают всех желающих на дни открытых дверей, посвященные профилактике и раннему выявлению рака легкого. В рамках дней открытых дверей все желающие смогут бесплатно получить квалифицированную консультацию онколога и при наличии показаний пройти низкодозную компьютерную томографию (НДКТ) легких. Эти услуги направлены на раннее выявление возможных признаков рака легкого и повышение осведомленности населения о важности регулярных проверок. Прием будет проходить в 20 государственных онкоцентрах бесплатно. Предварительная запись не требуется, при себе иметь удостоверение личности, сообщили в Минздраве.





Изменятся правила снятия пенсионных накоплений









Новые правила правила использования пенсионных накоплений на лечение разработало Министерство здравоохранения РК.





Приказом предусматривается приостановление использования средств на дорогостоящие стоматологические услуги по протезированию и имплантации зубов сроком на шесть месяцев - с 10 августа 2024 года по 1 февраля 2025 года.





Сколько дней отдыха ждет казахстанцев в августе









30 августа в Казахстане отмечают государственный праздник - День Конституции. В этом году 30 августа выпадает на пятницу. Таким образом казахстанцы, работающие по пять дней в неделю, отдохнут три дня подряд - 30, 31 августа и 1 сентября.





Всего в августе у казахстанцев при пятидневной рабочей неделе будет 21 рабочий день и 10 выходных.





Погода в августе





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По данным синоптиков Казгидромета, в августе средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей территории Казахстана, выше нормы на 1° - в Северо-Казахстанской, Акмолинской областях, на большей территории Павлодарской области, в северной половине Костанайской области, на крайнем севере Карагандинской области.





Количество осадков в августе прогнозируется около нормы в большинстве регионов. Больше нормы ожидается в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской областях, на большей части Актюбинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Жамбылской областей, в южной половине Алматинской области, на юго-востоке Кызылординской области, областях Жетысу и Абай, меньше нормы - на большей части Кызылординской области, на крайнем юго-западе области Улытау.





Средняя за месяц температура воздуха ожидается в пределах +18+25°С на большей территории Казахстана, +9+17°С в горных районах востока и юго-востока страны, +26+28°С в Мангистауской области, на большей территории Кызылординской, Туркестанской областей, на юго-востоке Атырауской области, на крайнем севере Актюбинской области, на крайнем востоке Жамбылской области, в отдельных районах Алматинской областей.