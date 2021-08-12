В Минтруда назвали фейком распространяемую в соцсетях информацию о выплате субсидий гражданам с низкими доходами

НУР-СУЛТАН. 11 АВГУСТА - Распространяемая информация о выплате субсидий гражданам с низкими доходами является фейком, заявили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Информация о том, что безработные граждане и казахстанцы, имеющие низкие доходы, могут подать заявки на государственные экономические субсидии в размере 85 400 тенге, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, не соответствует действительности", - сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

Министерство труда и социальной защиты населения РК сообщает, что в Казахстане нет подобных субсидий.

Просим граждан не обращать внимание на фейки и использовать информацию только из официальных источников. Напоминаем, распространение ложной информации карается по закону", - отметили в ведомстве.

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