В Минтруда объяснили, почему пенсии казахстанцев, полученные в мае, были больше, чем в июне

Нур-Султан. 11 июня. Kazakhstan Today - В Минисетрсве труда и социальной защиты населения Республики Казахстан объяснили, почему пенсии казахстанцев, полученные в мае, были больше, чем в июне. Причиной этому стала доплата недополученных в апреле средств после дополнительной 5% индексации выплат, передает Kazakhstan Today.

По поручению главы государства от 30 марта 2020 года была произведена дополнительная индексация пенсионных выплат и пособий на 10% в годовом выражении.

Таким образом, к повышению, осуществленному с 1 января 2020 года, когда базовая пенсия и государственные пособия были повышены на 5%, а пенсия по возрасту - на 7%, с 1 апреля все выплаты дополнительно были увеличены еще на 5%", - пояснили в пресс-службе в МТСЗН.

По информации ведомства, повышение в апреле производилось в автоматизированном режиме (без истребования дополнительных документов), и уже в мае граждане получили выплаты с учетом повышения. При этом недополученная гражданами в апреле разница между новым и старым размером была выплачена в мае, одновременно с очередной выплатой пенсий.

К примеру, если с января 2020 года размер пенсионных выплат (пенсия по возрасту + базовая пенсия) составлял 90 400 тенге, то с 1 апреля текущего года новый размер пенсионных выплат составляет 94 920 тенге (90 400 тенге + 5% повышение). При этом выплата в мае составила 99 440 тенге (94 920 тенге + доплата за апрель в размере 4 520 тенге). В июне пенсионные выплаты составили положенные 94 920 тенге" - объяснили в Минтруда.

В ведомстве напомнили, что с 1 апреля 2020 года минимальная пенсионная выплата установлена в размере 58 082 тенге, в том числе минимальный размер базовой пенсионной выплаты - 17 641 тенге.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства