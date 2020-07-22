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В Минтруда рассказали, куда обращаться при отказе работодателя подавать заявление на 42 500 за работников

21.07.2020, 18:19 5212
Нур-Султан. 21 июля. Kazakhstan Today - В Министерстве труда и социальной защиты населения РК рассказали, что делать, если работодатель отказывается подавать заявление на 42 500 тенге за своих работников, передает Kazakhstan Today.
 

Заявление на назначение единовременной выплаты из Государственного фонда социального страхования на случай потери дохода в связи с введением ограничительных мер в июле в размере 42 500 тенге за работников, находящихся в отпусках без сохранения заработной платы, подает их работодатель. В случае несоблюдения работодателем требований Правил по назначению вышеуказанной выплаты работник имеет право обратиться в местный орган по инспекции труда", - проинформировали в ведомстве.

 
Кроме того, в Минтруда сообщили контакты для обращения граждан:
 
Комитет труда, социальной защиты и миграции: Байсынов Нурбол Жораевич - 8 (7172) 743633
 
Акмолинская область: Бекишев Жумабек Ерденович - 8 (7162) 298511, 8 (701) 2515333
 
Актюбинская область: Бахатов Аслан Бауыржанович - 8 (701) 2578383, Алданов Еркеулан Аббатович - 8 (778) 1797337
 
Алматинская область: Ерленов Акімгазы Раманулы - 8 (701) 5594709, Еркін Даулетулы - 8 (747) 1230693, Арапов Али Мейрманулы - 8 (747) 3227966
 
Атырауская область: Губайдуллин Мади Мухтарович - 8 (775) 2028515, 8 (771) 9927263
 
Восточно-Казахстанская область: Токтасынова Галия Курманбековна - 8 (777) 3181128
 
Жамбылская область: Ибрагимов Еркін Турарович - 8 (777) 6942803
 
Западно-Казахстанская область: Батыров Артур Жумагельдиевич - 8 (705) 8476807
 
Карагандинская область: Еркебекова Саягуль Аманбековна - 8 (7212) 432084, 8 (701) 9822929
 
Костанайская область: Каратаева Гуля Жанабиловна - 8 (7142) 537501
 
Кызылординская область: Альшоразова Сауле Абжалеловна - 8 (7242) 277699, Жапаков Нурбек Сагатбекович - 8 (7242) 264266, Досымов Болат Бекайдарулы - 8 (7242) 273901, Нургманова Гулсум Зейнуллаевна - 8 (7242) 277813
 
Мангистауская область: Калиева Раушан Баулыбаевна - 8 (7292) 319173, 8 (701) 4156405
 
Павлодарская область: Баяхметова Казиза Талгатовна - 8 (7182) 663304
 
Северо-Казахстанская область: Кудрявцева Татьяна Васильевна - 8 (7152) 361786, Мурзаканова Гульнара Маратовна - 8 (7152) 460194
 
Туркестанская область: Нурмаханов Бегман Жамалбекович - 8 (7253) 359267, 8 (701) 3046828
 
Шымкент: Дуйсенбаев Нургелді Курманбекулы - 8 (778) 7133389, 8 (7252) 273835
 
Алматы: Капаров Асет Кайратович - 8 (7273) 850127, 8 (702) 1376705
 
Нур-Султан: Алшымбаев Нурлыбек Омірбайулы - 8 (7172) 70-33-00

 

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