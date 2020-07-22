В Минтруда рассказали, куда обращаться при отказе работодателя подавать заявление на 42 500 за работников

Нур-Султан. 21 июля. Kazakhstan Today - В Министерстве труда и социальной защиты населения РК рассказали, что делать, если работодатель отказывается подавать заявление на 42 500 тенге за своих работников, передает Kazakhstan Today.

Заявление на назначение единовременной выплаты из Государственного фонда социального страхования на случай потери дохода в связи с введением ограничительных мер в июле в размере 42 500 тенге за работников, находящихся в отпусках без сохранения заработной платы, подает их работодатель. В случае несоблюдения работодателем требований Правил по назначению вышеуказанной выплаты работник имеет право обратиться в местный орган по инспекции труда", - проинформировали в ведомстве.

Кроме того, в Минтруда сообщили контакты для обращения граждан:

Комитет труда, социальной защиты и миграции: Байсынов Нурбол Жораевич - 8 (7172) 743633

Акмолинская область: Бекишев Жумабек Ерденович - 8 (7162) 298511, 8 (701) 2515333

Актюбинская область: Бахатов Аслан Бауыржанович - 8 (701) 2578383, Алданов Еркеулан Аббатович - 8 (778) 1797337

Алматинская область: Ерленов Акімгазы Раманулы - 8 (701) 5594709, Еркін Даулетулы - 8 (747) 1230693, Арапов Али Мейрманулы - 8 (747) 3227966

Атырауская область: Губайдуллин Мади Мухтарович - 8 (775) 2028515, 8 (771) 9927263

Восточно-Казахстанская область: Токтасынова Галия Курманбековна - 8 (777) 3181128

Жамбылская область: Ибрагимов Еркін Турарович - 8 (777) 6942803

Западно-Казахстанская область: Батыров Артур Жумагельдиевич - 8 (705) 8476807

Карагандинская область: Еркебекова Саягуль Аманбековна - 8 (7212) 432084, 8 (701) 9822929

Костанайская область: Каратаева Гуля Жанабиловна - 8 (7142) 537501

Кызылординская область: Альшоразова Сауле Абжалеловна - 8 (7242) 277699, Жапаков Нурбек Сагатбекович - 8 (7242) 264266, Досымов Болат Бекайдарулы - 8 (7242) 273901, Нургманова Гулсум Зейнуллаевна - 8 (7242) 277813

Мангистауская область: Калиева Раушан Баулыбаевна - 8 (7292) 319173, 8 (701) 4156405

Павлодарская область: Баяхметова Казиза Талгатовна - 8 (7182) 663304

Северо-Казахстанская область: Кудрявцева Татьяна Васильевна - 8 (7152) 361786, Мурзаканова Гульнара Маратовна - 8 (7152) 460194

Туркестанская область: Нурмаханов Бегман Жамалбекович - 8 (7253) 359267, 8 (701) 3046828

Шымкент: Дуйсенбаев Нургелді Курманбекулы - 8 (778) 7133389, 8 (7252) 273835

Алматы: Капаров Асет Кайратович - 8 (7273) 850127, 8 (702) 1376705

Нур-Султан: Алшымбаев Нурлыбек Омірбайулы - 8 (7172) 70-33-00





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства