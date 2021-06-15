В Минтруда рассказали, почему в Казахстане не снижают пенсионный возраст

НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - Министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Серик Шапкенов назвал причины, из-за которых не рассматривается вопрос снижения пенсионного возраста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам главы Минтруда РК, существуют объективные причины, по которым ведомство не рассматривает снижение пенсионного возраста.

Изучив международный опыт, мы с 1998 года перешли на новую накопительную пенсионную систему, которая зависит от того, как человек участвует в накопительной системе, то есть, от стажа он может получить высокую пенсию. Что касается снижения пенсионного возраста, завтра эти люди могут не успеть накопить эту часть пенсии, возможно пенсия будет малой. Поэтому данный вопрос не рассматривается", - пояснил Шапкенов.

Он отметил, что в качестве альтернативы может быть использован пенсионный аннуитет. Для мужчин он применяется с 55 лет. Для этого нужно только собрать определённый порог накоплений.

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