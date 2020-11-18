В Минздраве проведут анализ коррупционных рисков

Нур-Султан. 17 ноября. Kazakhstan Today - 16 ноября текущего года подписан совместный приказ, в рамках которого рабочей группой будет проведен анализ коррупционных рисков с 17 ноября по 25 декабря 2020 года в организационно-управленческой деятельности Министерства здравоохранения Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

Первый заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов отметил, что в сфере здравоохранения сохраняется широкий спектр коррупционных рисков.

Об этом свидетельствуют правовая статистика и результаты внешних анализов Агентства в "СК Фармация", "Фонде социального медицинского страхования" (2020 год), Национальном центре экспертизы лекарственных средств и изделий медицинского назначения (2019 год)", - пояснил Бектенов.

По информации пресс-службы агентства, будет проведен анализ в центральном органе и на следующий год - в двух Комитетах (медицинского и фармацевтического контроля, санитарно-эпидемиологического контроля).

По результатам внешнего анализа будут выработаны рекомендации и план мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений".

Министерство заинтересовано в снижении и исключении возможных коррупционных рисков в системе здравоохранения путем открытости, прозрачности и объективности. Кроме того, мы готовы реализовать новые совместные проекты", - заверил первый вице-министр.

Отмечается, что положительным аспектом отмечено широкое привлечение общественности к проведению анализа. "Сведения о проблемах и предложениях по рассматриваемой сфере, а также причинах и условиях, влияющих на коррупцию, просим направить на электронный адрес a.karipova@anticorruption.gov.kz. Данная информация будет использована для выработки рекомендаций по устранению коррупционных рисков", - заключили в агентстве.

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