В Минздраве РК прокомментировали информацию об уклоняющейся от карантина жительнице Жамбылской области

Нур-Султан. 11 марта. Kazakhstan Today - В Министерстве здравоохранения РК прокомментировали информацию об уклоняющейся от пребывания в карантине жительнице Жамбылской области, передает Kazakhstan Today.

В социальных сетях и мессенджерах появилась информация об уклоняющейся от пребывания в карантине жительнице Жамбылской области гражданке Т. Соответствующая информация поступила в управление здравоохранения Жамбылской области 8 марта". В течение двух часов с ней была установлена связь, проведена разъяснительная работа о необходимости соблюдения карантинного режима в соответствии с законодательством РК", - сообщили в Минздраве.

8 марта медицинскими работниками женщина была помещена на 14-дневный карантин.

На сегодняшний день ее состояние удовлетворительное, температуры и других клинических признаков заболеваний не наблюдается", - отметили в ведомстве

Необходимо отметить, что во время карантина (14 дней) не разрешается покидать место карантинизации. При нарушении режима со стороны лица под карантином, предусмотрена административная ответственность.

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