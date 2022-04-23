В МОН озвучили рекомендации по проведению выпускных в школах

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Ученики старших классов всегда с нетерпением ждут выпускного, ведь это символизирует новый этап в жизни. Традиционное прощание со школой и педагогами в последние два года нарушила пандемия. Сегодня эпидситуация позволяет проводить выпускные. Однако все они должны в обязательном порядке проводиться в стенах школы. Попечительским советам школ и управлениям образования необходимо провести разъяснительную работу с родителями выпускников о нецелесообразности затрат на эти мероприятия. Этот вопрос - один из главных в повестке", - сообщила руководитель управления воспитательной работы и допобразования КДСО МОН РК Самал Кадырова.
В выпускных мероприятиях смогут принять участие педагогический коллектив школы, выпускники, родители выпускников, ветераны педагогического труда, члены попечительских советов, представители шефствующих организаций, управлений образования областей, Нур-Султана, Алматы и Шымкента, отделов образования, заинтересованных государственных органов и другие.
Выпускной должен быть проведен силами самой организации образования.
Не допускается:
- привлечение к проведению мероприятий аниматоров, праздничных агентств, артистов, частных студий для проведения торжеств за оплату;
- организация праздничных столов;
- проведение выездных экскурсий по городу (району) с привлечением автомобилей напрокат;
- сбор денежных средств на подарки администрации школы и педагогам;
- организация выпускных мероприятий в увеселительных учреждениях.
Последний звонок во всех школах Казахстана прозвенит 25 мая. Торжественное вручение аттестатов состоятся - 16 - 17 июня.