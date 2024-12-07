В Москве наградили победителей международной премии для журналистов  

Премия "Честный взгляд" - это способ сказать спасибо всем представителям медиа, всем журналистам и блогерам, которые имеют смелость объективно говорить о России

Рассказать друзьям

Москва. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей III международной медиапремии "Честный взгляд" для зарубежных журналистов и блогеров, передает корреспондент агентства.





Премия "Честный взгляд" - это способ сказать спасибо всем представителям медиа, всем журналистам и блогерам, которые имеют смелость объективно говорить о России: непредвзято смотреть на то, что делает Россия и честно об этом рассказывать своей аудитории. Именно поэтому мы выбрали для премии такое название: "Честный взгляд". Мы все понимаем, что Россия сейчас находится под ожесточенной информационной атакой. Идет информационная война, и чего только не говорят про Россию. И я очень рад приветствовать здесь наших иностранных гостей, которые приехали сюда в Москву, в Россию. Сегодня для этого тоже надо быть смелыми людьми - это поступок, за который вам где-то что-то могут предъявить. Но журналист не смелый - это не журналист. И сегодня мы чествуем здесь смелых людей с честным взглядом", - выступил с приветственным словом руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.









Медиапремия "Честный взгляд" проводится в третий раз. В 2024 году премия собрала рекордное число заявок за все три года проведения - 488 конкурсных материалов из 59 стран мира, включая Аргентину, Германию, Израиль, Индию, Иран, Канаду, Китай, Норвегию, Румынию, Сербию, Словакию, Турцию, 19 стран Африки и все страны СНГ. На победу в премии претендовали журналисты и блогеры со всех континентов.









Гран-при за "честный взгляд" присудили греческому журналисту-международнику Димитриосу Ляцосу - ведущему ток-шоу и автору медиа-проекта "Идеохорос", который делится со своей аудиторией своим пониманием политических процессов, исходя из 30-летнего опыта работы и жизни в России.









Победителем самой популярной номинации премии "Лучший материал о международном культурном партнерстве с Россией" - на нее поступило 159 заявок - стал главный редактор Alpha media House, медиаэксперт, специалист по новым медиа Тигран Кочарян из Армении. 2 место досталось уличному художнику, автору популярных граффити в столице Буркина Фасо городе Уагадугу, панафриканисту, активисту и блогеру Османи Гвигме. 3 место в этой номинации поделили Сильвана Ярмолюк-Строганова, представитель радио Pax Russika в Аргентине, и Ольга Шишанова изказахстанского общественно-политического издания "Новое Поколение".









На победу в номинации "Лучший материал о социальной и гуманитарной тематике" претендовали 132 автора. 1 место получила Оксана Малосабирова из узбекистанского Агентства новостей Podrobno.uz; на 2 месте - корреспондент Национальной телерадиовещательной корпорации Кыргызстана Биринчи радио Эрмек Актанов; 3 место досталось Алишеру Ахунову информационное агентство SugdNews в Таджикистане.





Победителем номинации "Лучший материал в жанре публицистики и документалистики" назван автор проекта в социальных сетях "Шпроты в изгнании" Алексей Стефанов из Латвии. 2 место присудили сербскому шеф-повару, гастро-блогеру и рэп-исполнителю Милану Янковичу. 3 место поделили турецкий журналист, писатель, политолог и эксперт в области российско-турецких отношений Ариф Асалыоглу и собственный корреспондент "Второго национального телеканала (Общенационального телевидения Беларуси) в Российской Федерации" Светлана Карульская. Всего на эту номинацию было подано 103 конкурсных материала.





Новшество 2024 года - номинация "Лучший материал молодых журналистов о Российской Федерации" - привлекло к конкурсу 54 молодых и начинающих журналиста в возрасте от 18 до 25 лет. Победителем стал репортер The New Daily Messenger из Туниса Ферси Нуар. Корреспондент старейшей русскоязычной газеты в Азербайджане "Бакинский рабочий" Фарида Аббасова заняла 2 место. Молодой рэп-исполнитель, MC, актер, музыкант из Ганы Исаак Калем Коббинах получил 3 место в молодежной номинации - и устроил гостям церемонии настоящее шоу в спонтанном рэп-выступлении, зарядив зал жизнерадостной энергией и праздничным настроением.









Организатор премии и медиашколы - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). Оператор конкурса и медиашколы - Коммуникационное агентство АГТ.