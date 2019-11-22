В Москве прошла встреча руководителей налоговых служб стран СНГ

Москва. 21 ноября. Kazakhstan Today - Влияние цифровой экономики на развитие системы налогообложения в государствах-участниках СНГ обсудили эксперты на встрече в Москве, передает Kazakhstan Today.

20 ноября 2019 года в Москва (Российская Федерация) состоялось XXVI заседание Координационного совета руководителей налоговых служб (КСРНС) государств-участников Содружества Независимых Государств. В работе заседания принял участие председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан Марат Султангазиев, сообщила пресс-служба КГД.

С приветственными обращениями выступили первый заместитель председателя правительства Российской Федерации - министр финансов А. Силуанов и заместитель директора департамента налоговых вопросов Международного валютного фонда (МВФ) Хуан Торо.

КСРНС уже 18 лет является эффективной площадкой, обеспечивающей благоприятные условия для координации действий налоговых служб государств-участников СНГ. Заседание руководителей проведено в формате сессий по основным вопросам повестки дня с обменом мнениями по каждому вопросу.

Одной из основных тем обсуждения было "Влияние цифровой экономики на развитие системы налогообложения в государствах-участниках СНГ". Цифровая экономика - это реальность, в которой развивается бизнес сегодня, digital-технологии все глубже проникают в деятельность компаний во всех отраслях экономики. Участники обсудили, как это влияет на налоги и какие изменения в этой области ждать в ближайшее время.

Председатель КГД Марат Султангазиев выступил с докладом на тему "Развитие системы управления рисками в деятельности налоговой службы".

В целях расширения связей и укрепления регионального сотрудничества на евразийском пространстве были приглашены в качестве наблюдателей представители налоговых администраций Китайской Народной Республики, Республики Корея, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии, а также Евразийская экономическая комиссия, Организация по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР), Внутриевропейская организация налоговых администраций, Всемирный банк и Международный валютный фонд.

В завершение стороны отметили важность проведения встреч в рамках Координационного совета, являющегося важной площадкой для развития сотрудничества и взаимодействия между налоговыми службами государств-участников СНГ.

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