Система Orphus

В Москве прошла встреча руководителей налоговых служб стран СНГ

21.11.2019, 10:31 14608
Москва. 21 ноября. Kazakhstan Today - Влияние цифровой экономики на развитие системы налогообложения в государствах-участниках СНГ обсудили эксперты на встрече в Москве, передает Kazakhstan Today.
 
20 ноября 2019 года в Москва (Российская Федерация) состоялось XXVI заседание Координационного совета руководителей налоговых служб (КСРНС) государств-участников Содружества Независимых Государств. В работе заседания принял участие председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан Марат Султангазиев, сообщила пресс-служба КГД.
 
С приветственными обращениями выступили первый заместитель председателя правительства Российской Федерации - министр финансов А. Силуанов и заместитель директора департамента налоговых вопросов Международного валютного фонда (МВФ) Хуан Торо. 
 
КСРНС уже 18 лет является эффективной площадкой, обеспечивающей благоприятные условия для координации действий налоговых служб государств-участников СНГ. Заседание руководителей проведено в формате сессий по основным вопросам повестки дня с обменом мнениями по каждому вопросу.
 
Одной из основных тем обсуждения было "Влияние цифровой экономики на развитие системы налогообложения в государствах-участниках СНГ". Цифровая экономика - это реальность, в которой развивается бизнес сегодня, digital-технологии все глубже проникают в деятельность компаний во всех отраслях экономики. Участники обсудили, как это влияет на налоги и какие изменения в этой области ждать в ближайшее время.
 
Председатель КГД Марат Султангазиев выступил с докладом на тему "Развитие системы управления рисками в деятельности налоговой службы".
 
В целях расширения связей и укрепления регионального сотрудничества на евразийском пространстве были приглашены в качестве наблюдателей представители налоговых администраций Китайской Народной Республики, Республики Корея, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии, а также Евразийская экономическая комиссия, Организация по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР), Внутриевропейская организация налоговых администраций, Всемирный банк и Международный валютный фонд.
 
В завершение стороны отметили важность проведения встреч в рамках Координационного совета, являющегося важной площадкой для развития сотрудничества и взаимодействия между налоговыми службами государств-участников СНГ.
 
Напомним, в октябре в рамках визита в Москву премьер-министр РК Аскар Мамин принял участие в заседаниях Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета, на которых выдвинул ряд инициатив.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая