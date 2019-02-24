В Москве задержан основатель инвестфонда Baring Vostok - акционера Kaspi.kz

Москва. 15 февраля. Kazakhstan Today - В Москве задержан гражданин США Майкл Калви, являющийся основателем инвестиционного фонда Baring Vostok - одного из акционеров АО "Kaspi.kz", передает Kazakhstan Today.

Следственный комитет расследует уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". В рамках его расследования задержан основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви и еще пять человек - Ваган Абгарян, гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров, директор финансового департамента частных капиталовложений Baring Vostok Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, советник председателя правления ПАО "Норвик Банк" Алексей Кордичев. Все они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере в составе группы), сообщает ТАСС

Главным фигурантом дела является Калви. По данным источника в правоохранительных органах, на него дал показания зампредседателя правления банка "Восточный", финансовый директор банка Константин Рогов. "В материалах дела содержатся показания, свидетельствующие о причастности Калви и его партнеров к хищению 2,5 млрд рублей, данные членом совета директоров банка "Восточный" Юсуповым, который и заявил об афере, а также показания Рогова", - сказал источник. Он уточнил, что и Юсупов, и Рогов проходят по делу свидетелями.

Калви в суде назвал обвинения в свой адрес неправдой. Он обвинил заявившего об афере в банке "Восточный" Юсупова в ложном доносе, вызванном "корпоративным конфликтом" в банке.

Между тем компания Baring Vostok сделала заявление, согласно которому "действия правоохранительных органов не связаны непосредственно с деятельностью компании Baring Vostok и других портфельных компаний".

Baring Vostok и все портфельные компании фондов, включая банк "Восточный Экспресс", продолжают работать в обычном режиме, Baring Vostok планирует выполнить все взятые на себя обязательства по финансированию одобренной Центральным банком эмиссии капитала банка", - сообщили в компании.

Задержание Майкла Калви также прокомментировали в Kaspi.kz. Председатель АО Михаил Ломтадзе полагает, что данный арест "никаким образом не может отразиться на казахстанской компании Kaspi.kz".

Он также заявил, что Baring Vostok - крупнейший международный инвестиционный фонд с безупречной 24-летней репутацией инвестиций в России и странах СНГ. Среди 80 инвестиций фонда известные компании "Яндекс", "СТС Медиа", "Боржоми", Tinkoff Bank, "Озон", Avito, Kaspi.kz и многие другие.

За многие годы совместной работы и дружбы не было ни одного повода усомниться в профессионализме и порядочности Калви. Мы надеемся, что данная ситуация разрешится в правовом поле в ближайшее время", - прокомментировал Ломтадзе.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства