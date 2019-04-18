Нур-Султан. 17 апреля. Kazakhstan Today - В МВД прокомментировали сбой в работе специализированных ЦОНов, передает Kazakhstan Today.

"17 апреля 2019 года, с 12.00, по техническим причинам было приостановлено оказание госуслуг по регистрации транспорта и выдаче водительских удостоверений как в специализированных ЦОНах, так и в регистрационно-экзаменационных подразделениях административной полиции по всей республике", - проинформировали в МВД.

По данным ведомства, в настоящее время причины сбоев устранены и с 17 часов оказание указанных госуслуг осуществляется в штатном режиме.

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