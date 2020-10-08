В МВД разъяснили, кто должен платить налог на транспорт, проданный по доверенности

По словам Актоты Борановой, при продаже по доверенности покупатель не является собственником.
Транспорт остаётся на имени человека, записанного в технической документации. Доверенность не даёт водителю права на полное владение транспортным средством. Бывали случаи, когда по одной доверенности один и тот же транспорт перепродавали несколько раз. Поэтому нужно быть бдительнее и не забывать периодически проверять свой зарегистрированный транспорт в личном кабинете электронного правительства. Теперь это возможно благодаря интеграции информационных баз ОВД и налоговых органов. Поэтому последние и присылают уведомление на контактные номера хозяина", - сказала пояснила старший инспектор на брифинге в СЦК.
Она отметила, что водители, продававшие автомобиль по доверенности, могут обратиться в специализированный центр обслуживания населения. Там проверят информацию за последние 3 года и в случае отсутствия нарушений и долгов по налогам помогут снять с регистрации и учёта транспорт.
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