В МВД разъяснили, кто должен платить налог на транспорт, проданный по доверенности

Нур-Султан. 7 октября. Kazakhstan Today - Старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова разъяснила, кто должен платить налог на транспорт, если автомобиль продан по доверенности, передает Kazakhstan Today.

По словам Актоты Борановой, при продаже по доверенности покупатель не является собственником.

Транспорт остаётся на имени человека, записанного в технической документации. Доверенность не даёт водителю права на полное владение транспортным средством. Бывали случаи, когда по одной доверенности один и тот же транспорт перепродавали несколько раз. Поэтому нужно быть бдительнее и не забывать периодически проверять свой зарегистрированный транспорт в личном кабинете электронного правительства. Теперь это возможно благодаря интеграции информационных баз ОВД и налоговых органов. Поэтому последние и присылают уведомление на контактные номера хозяина", - сказала пояснила старший инспектор на брифинге в СЦК.

Она отметила, что водители, продававшие автомобиль по доверенности, могут обратиться в специализированный центр обслуживания населения. Там проверят информацию за последние 3 года и в случае отсутствия нарушений и долгов по налогам помогут снять с регистрации и учёта транспорт.

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