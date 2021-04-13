В МВД разъяснили порядок добровольной сдачи оружия

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НУР-СУЛТАН. 12 АПРЕЛЯ - Порядок добровольной сдачи гражданами незаконно хранящихся предметов вооружения разъяснили в Министерстве внутренних дел Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Порядок добровольной возмездной сдачи гражданами незаконно хранящихся предметов вооружения производится в соответствии с Правилами, утвержденными приказом министра внутренних дел от 27 марта 2015 года №266. Согласно правилам, гражданин, изъявивший желание сдать незаконно хранящееся у него огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества за денежное вознаграждение, обращается с заявлением в любой территориальный орган полиции", - пояснил на брифинге заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк.

Подать заявление можно непосредственно в дежурные части органов полиции.

При обращении граждан по телефону на место нахождения данных предметов будет направлен сотрудник полиции, который произведет все необходимые действия", - добавил Алексей Милюк.

В МВД обратили внимание граждан на то, что неосторожное обращение с оружием или его компонентами может привести к серьезным плачевным последствиям, поскольку они представляют серьезную опасность для жизни и здоровья.

В связи с этим необходимо строго соблюдать технику безопасности. Крайне не рекомендуется разбирать, ломать и транспортировать найденное оружие. Для этих целей у нас есть специально обученные сотрудники и техника", - резюмировал Алексей Милюк.

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