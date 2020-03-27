В Нацбанке рассказали о вероятности заразиться COVID-19 через наличные деньги

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Алматы. 26 марта. Kazakhstan Today - Директора департамента наличного денежного обращения Национального банка РК Жомарт Кажмуратов рассказал об использовании наличных денег в период пандемии вируса COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Обращаем внимание на то, что риск, связанный с использованием наличных денег, не превышает риск прикосновения к любой другой поверхности, таких как поручни, дверные ручки, кредитные карты и мобильные телефоны. Существуют множество других предметов и вещей, к которым мы прикасаемся чаще", - сказал Кажмуратов.

По его словам, вероятность того, что инфицированные вирусом COVID-19 банкноты попадут в оборот, незначительна - в первую очередь благодаря длительному сроку хранения банкнот после инкассации.

Согласно внутренним нормативам Нацбанка, наличные деньги, поступающие от банков второго уровня, до пересчета могут храниться без вскрытия в течение 45 дней, а после пересчета - в течение 1 года", - пояснил он.

Кажмуратов также отметил, что по информации Всемирной организации здравоохранения, на данный момент сведения "о стабильности вируса на поверхностях отсутствуют". Стабильность коронавируса в окружающей среде зависит от ряда факторов, включая относительную температуру и влажность, а также материал поверхности.

Учитывая специфику работу кассовых работников, которые работают с наличными деньгами, советы относительно частого мытья рук особенно важны для этой группы людей. В этой связи необходимо соблюдать меры, рекомендованные ВОЗ и Министерством здравоохранения РК", - проинформировал глава департамента наличного денежного обращения.

Он также пояснил, что наименее уязвимые способы расчетов для передачи вирусов - бесконтактные, и порекомендовал больше использовать их в магазинах, аптеках, при онлайн-доставке безналичные формы платежей.

Это позволит снизить количество и уровень контактов, а значит ограничить распространение коронавируса," - заключил Кажмуратов.

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