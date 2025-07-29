В нацпарке Катон-Карагай вводятся ограничения на пребывание физических лиц

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Астана. 27 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Казахстане ожидаются дожди с грозами и пыльные бури.





По данным РГП "Казгидромет", северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут с собой дожди с грозами на большей части территории Казахстана.





На северо-западе, севере, в центре страны ожидается сильный дождь, в отдельных районах возможен шквал и выпадение града. На юге РК сохранится погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге, в центре - пыльная буря. На севере РК в ночные и утренние часы прогнозируется туман", - сообщают синоптики.





Днем в областях Жетысу, Абай, в Жамбылской, Алматинской, Восточно-Казахстанской областях сильная жара 35-39 градусов, в Павлодарской области и на юге Карагандинской области сильная жара 35-36 градусов.





Днем на северо-западе, в центре области Жетысу, на юге области Абай, на западе, севере Алматинской, на юге Восточно-Казахстанской области очень сильная жара 41-42 градуса.





В Восточно-Казахстанской области, в области Абай, на западе, востоке Костанайской, в центре Акмолинской, на западе, юге, востоке Павлодарской, на западе, юге Атырауской, на юго-востоке Мангистауской областей ожидается высокая пожарная опасность.





В Кызылординской, Туркестанской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской областях, в областях Жетысу, на юге, востоке Актюбинской области и области Улытау, на востоке, в центре Атырауской, на севере, западе, юге Мангистауской, на юге Костанайской, на северо-западе, юге, в центре области Абай, на юге Восточно-Казахстанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.





В Астане переменная облачность, днем дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем 26-28 тепла.





В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Днем сильная жара 37-39 градусов.





В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 22-24, днем 35-37 тепла.