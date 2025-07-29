28.07.2025, 18:30 25756
В нацпарке Катон-Карагай вводятся ограничения на пребывание физических лиц
Фото: br.katonkaragai.kz
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Усть-Каменогорск. 28 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На территории Катон-Карагайского государственного национального природного парка вводят ограничения из-за чрезвычайной пожарной опасности, передает корреспондент агентства.
В связи с устойчивым установлением 5-го класса чрезвычайной пожарной опасности лесных пожаров на территории Катон-Карагайского государственного национального природного парка в соответствии с подпунктом 9 пункта 17 Правил пожарной безопасности вводятся ограничения на пребывание физических лиц на территории государственного лесного фонда. Призываем строго соблюдать правила пожарной безопасности в лесу", - проинформировали в администрации парка.
Ранее в Алматы установили пятый, чрезвычайный класс пожарной опасности.
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29.07.2025, 08:47 216
Дожди ожидаются в Казахстане во вторник
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут с собой дожди с грозами на большую территорию Казахстана. На севере, в центре ожидается сильный дождь, в отдельных районах возможен шквал и выпадение града, сообщает Казгидромет.
По республике ожидается усиление ветра, на юге - пыльная буря. Днем в области Жетысу, на юге области Абай и Восточно-Казахстанской области сильная жара 35-36 градусов.
В большинстве регионов сохраняется высокая пожарная опасность.
Напомним, в выходные пятый, чрезвычайный класс пожарной опасности установили в Алматы. Кроме того, из-за чрезвычайной пожарной опасности на территории Катон-Карагайского государственного национального природного парка вводят ограничения.
В Алматы: дождь, +31+33 °C.
В Астане: дождь, +22+24 °C.
В Шымкенте: без осадков, +34+36 °C.
28.07.2025, 17:44 26971
Алматинцы выступают против незаконного сноса памятника Канышу Сатпаеву
Фото: Спасем Алматы
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Алматы. 28 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Сообщество "Спасем Алматы" обратилось к президенту РК Касым-Жомарту Токаеву с просьбой запретить снос государственного памятника геологу, первому президенту Академии наук Казахстана Канышу Сатпаеву, передает корреспондент агентства.
С 19 июля 2025 года под видом проекта капремонта сквера имени Сатпаева в Алматы за счет бюджета происходит незаконный снос (перенос) государственного памятника культуры и истории - геологу, первому президенту Академии наук Казахстана Канышу Сатпаеву. Происходит откровенный вандализм, варварство, беспредел и самоуправство. Отбойниками и кувалдами ломают железобетонное капитальное основание памятника с гранитным покрытием, разрушают авторский архитектурный ансамбль и структуру памятника", - написали активисты в обращении к президенту.
Как отметили алматинцы, гранитный постамент памятника уже получил повреждения, также снесены гранитные ступени памятника и цветник.
Мы, алматинцы, глубочайше возмущены действиями местных чиновников, считаем кощунством и вандализмом на государственном уровне решение акимата о сносе (переносе) памятника Канышу Сатпаеву. Снос монумента является возмутительным актом надругательства над памятью личности Каныша Сатпаева и известных скульпторов и архитекторов, кто создал и построил ему памятник в 1999 году", - считают активисты.
В обращении сообщество "Спасем Алматы" подчеркнули, что "варварский снос памятника Сатпаеву осуществляется для абсолютно дикого безрассудного решения, построить на его месте декоративные "Арт-объекты грибовидной формы". Инициатором незаконного решения выступило управление общественных пространств акимата Алматы.
Авторы обращения попросили президента "незамедлительно запретить снос государственного памятника Канышу Сатпаеву; сохранить его изначальное месторасположение; восстановить варварски разрушенный ансамбль и структуру памятника согласно авторской документации 1998 года; сохранить в прежнем виде изначальный исторический ансамбль сквера имени Сатпаева, окружающий памятник; упразднить управление общественных пространств, выступившее инициатором незаконного перемещения (сноса) памятника".
28.07.2025, 16:00 30861
Названа причина отсутствия воды в алматинских арыках
Фото: depositphotos.com
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Алматы. 28 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Руководитель управления регулирования использования водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Ател Сакен в ходе брифинга службы центральных коммуникаций назвал причину отсутствия воды в алматинских арыках, передает корреспондент агентства.
Да, действительно, из-за сказывающейся погодной обстановки в ряде регионов наблюдается снижение уровня воды в водных объектах", - заявил Ател Сакен.
По его словам, сегодня во все сооружения вода подается согласно поданным заявкам.
При этом эти воды дальше передаются потребителям поочередно. В связи с этим на некоторых участках может наблюдаться снижение уровня воды, но это временное явление, и в скором времени все это восстановится", - добавил спикер.
Ранее активисты из экологического общества Алматы выразили возмущение в связи с уничтожением арычной системы на проспекте Улугбека.
28.07.2025, 08:54 43016
Дожди ожидаются в Казахстане в понедельник
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Астана. 28 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут с собой дожди с грозами на большую территорию Казахстана, на севере ожидается сильный дождь, в отдельных районах возможен шквал и выпадение града. Об этом сообщили синоптики Казгидромета.
На юго-западе РК сохранится погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге - пыльная буря. На севере РК в ночные и утренние часы прогнозируется туман.
Днем в областях Жетысу, Абай, в Жамбылской, Алматинской, Восточно-Казахстанской областях сильная жара 35-38 градусов.
Днем на северо-западе, в центре области Жетісу, на юге области Абай, на западе, севере Алматинской области очень сильная жара 41-42 градуса.
В большинстве регионов сохраняется высокая пожарная опасность.
В Алматы: дождь, +33-35 °C.
В Астане: дождь, +27-29 °C.
В Шымкенте: без осадков, +34-36 °C.
27.07.2025, 13:44 75111
Пятый, чрезвычайный класс пожарной опасности установлен в Алматы
Фото: МЧС РК
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Алматы. 27 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы установлен 5-й класс пожарной опасности: повсеместно идет покос сухой травы, сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям города.
С начала года, несмотря на проведение мероприятий по опашке и покосу сухостоя, в городе зарегистрировано более 300 случаев загораний сухой травы, некоторые из которых привели к пожарам на склонах гор, создавая угрозу перехода огня на жилые дома", - отметили в ведомстве.
Там предупредили, что до 28 июля в Алматы сохраняется сильная жара 35-39 °C.
В пригородах установлен 5-й класс чрезвычайной пожарной опасности. В таких условиях даже небольшая искра может спровоцировать масштабный пожар. Совместно с акиматом проводится скашивание сухой растительности", - рассказали в ДЧС.
Жителей и гостей города просят не разводить костры, не курить и не сжигать траву рядом с сухостоем.
Также важно:
- не перегружать электросети, не включать в одну розетку несколько мощных приборов;
- не оставлять детей в закрытом автомобиле;
- ограничить пребывание на солнце, чтобы избежать перегрева и тепловых ударов.
В случае возникновения последствий виновные могут быть привлечены к уголовной ответственности.
В департаменте подчеркнули, что особую опасность представляют владельцы дачных участков и садоводы, которые осознанно поджигают невыкошенную, пересохшую от жаркого солнца траву и мусор, чтобы привести в порядок близлежащую территорию.
Напомним, вечером 25 июля на склоне горы Кенсай в Алматы вспыхнул пожар на площади 15 гектаров. Также в Карасайском районе в ущелье Среднее Кыргауылды произошло возгорание сухой растительности на площади около 8 гектаров. За ночь пожар полностью ликвидировали.
Напомним, в 13 регионах Казахстана сохраняется высокая пожарная опасность.
27.07.2025, 09:22 82031
Грозу и пыльные бури прогнозируют синоптики в воскресенье
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Астана. 27 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Казахстане ожидаются дожди с грозами и пыльные бури.
По данным РГП "Казгидромет", северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут с собой дожди с грозами на большей части территории Казахстана.
На северо-западе, севере, в центре страны ожидается сильный дождь, в отдельных районах возможен шквал и выпадение града. На юге РК сохранится погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге, в центре - пыльная буря. На севере РК в ночные и утренние часы прогнозируется туман", - сообщают синоптики.
Днем в областях Жетысу, Абай, в Жамбылской, Алматинской, Восточно-Казахстанской областях сильная жара 35-39 градусов, в Павлодарской области и на юге Карагандинской области сильная жара 35-36 градусов.
Днем на северо-западе, в центре области Жетысу, на юге области Абай, на западе, севере Алматинской, на юге Восточно-Казахстанской области очень сильная жара 41-42 градуса.
В Восточно-Казахстанской области, в области Абай, на западе, востоке Костанайской, в центре Акмолинской, на западе, юге, востоке Павлодарской, на западе, юге Атырауской, на юго-востоке Мангистауской областей ожидается высокая пожарная опасность.
В Кызылординской, Туркестанской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской областях, в областях Жетысу, на юге, востоке Актюбинской области и области Улытау, на востоке, в центре Атырауской, на севере, западе, юге Мангистауской, на юге Костанайской, на северо-западе, юге, в центре области Абай, на юге Восточно-Казахстанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В Астане переменная облачность, днем дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем 26-28 тепла.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Днем сильная жара 37-39 градусов.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 22-24, днем 35-37 тепла.
25.07.2025, 20:35 152441
В Казахстане младенца выбросили из поезда: суд признал мать невменяемой
Фото: Depositphotos
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Караганда. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Карагандинская транспортная прокуратура завершила судебное разбирательство трагедии, произошедшей в пассажирском поезде на участке Караганда-Сортировочная - Сарыбель, сообщает пресс-служба надзорного органа.
20 апреля 2025 года одна из пассажирок поезда почувствовала схватки и родила ребенка прямо в туалете. Роды произошли вне медицинского учреждения и без надлежащей помощи.
Установлено, женщина, страдавшая психическим заболеванием, в состоянии обострения сбросила новорожденного в санитарный сток. Ребенок упал на железнодорожные пути и получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении ведомства.
Осакаровский районный суд Карагандинской области признал женщину невменяемой и постановил назначить принудительное лечение в специализированном медицинском учреждении.
Судебный акт не вступил в законную силу.
Напомним, в апреле 2025 года новорожденного ребенка выбросили из окна поезда, следовавшего по маршруту Кызылорда - Астана.
25.07.2025, 20:22 151211
МВД проводит проверку по инциденту в детском доме в Баганашиле
Фото: фото очевидцев
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Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве внутренних дел ответили на запрос информационного агентства Kazakhstan Today об участии полиции в выселении сирот из детского дома в Баганашиле, передает корреспондент агентства.
По факту, указанному в вашем запросе, проводится проверка", - сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.
Ранее агентство Kazakhstan Today направило в МВД запрос, в котором просило дать развернутый комментарий по поводу действий полицейских и их законности, а также рассказать, кто и какую ответственность понесет за поведение сотрудников полиции при выселении детей и кем был отдан соответствующий приказ полиции о принудительном выселении.
Также ранее запрос был направлен в акимат города Алматы. Агентство продолжит информировать читателей об ответах от указанных ведомств.
Напомним, общественный деятель Аружан Саин опубликовала видео, на котором видно, что детей выселяли с участием большого количества полицейских, при этом полиция применяла силовые меры к воспитанникам детдома, которые отказывались уезжать.
Так выглядит "добровольное переселение"? Любые действия в отношении детей без их согласия - нарушение как Конвенции ООН, так и законов Казахстана", - заявила Саин.
По поручению президента переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев был отменен.
Общественница и волонтер Ольга Аринбасарова, которая непосредственно находилась на месте событий, в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today рассказала, как действовали полицейские, в чем, по ее мнению, причина такого "рвения" властей и какое наказание должны понести чиновники, отдавшие приказ полицейским разобраться с детьми.
По словам Аринбасаровой, полиция действовала так жестко, словно противостояла преступникам, а не детям-сиротам, которые остались без попечения родителей.
По мнению депутата мажилиса Ирина Смирновой, полиция превысила полномочия.
Напомним, в начале года в Алматы разгорелся скандал на фоне заявления властей, что воспитанников из Алматинского областного детского дома № 1, расположенного в Баганашиле в Алматы, планируют переселить в новый дом, который строится близ Конаева. В управлении образования Алматинской области заявили, что здание детского дома устарело и его капитальный ремонт нецелесообразен, поскольку потребует значительных финансовых вложений.
Сироты призывали власти оставить их в Алматы. Видеообращение детей опубликовано в социальных сетях.
Общественники выражали беспокойство, что лакомый кусок земли может попасть под коммерческую застройку. В некоторых СМИ даже называли предполагаемых застройщиков и заинтересованных в приобретении территории детского дома.
По данным активистов, причиной переселения может быть продажа этой земли под строительство элитного жилья, сообщает издание ZTB NEWS.
Кроме того, жители города задавались вопросом, действительно ли здание детдома находится в таком плачевном состоянии и настолько ли оно непригодно для проживания.
Позже детский омбудсмен Динара Закиева сообщила, что дети, проживающие в областном детском доме № 1 в Баганашиле, все-таки останутся в этом же здании. Она пояснила, что воспитанники, уже обучающиеся в городе, продолжат учебу в привычной среде, а вновь принятые дети будут размещаться в Конаеве.
11 июля 2025 года в акимате Алматинской области сообщили, что переселение детей из детского дома № 1 в Конаев все-таки состоится. На основании постановления акима Алматинской области от 9 июля 2025 года № 207 и приказа управления образования от 10 июля 2025 года № 494-н начата работа по поэтапному переселению воспитанников в новый детский дом на 180 мест.
В первую очередь будут переселены 44 ребенка - учащиеся 1-4-х классов. Перевод старших воспитанников будет осуществлен поэтапно, с учетом обеспечения стабильного образовательного процесса и социальной адаптации", - пояснили в пресс-службе.
Всего, по данным ведомства, в учреждении воспитывается 171 ребенок, из них 125 - дети-сироты, 46 - дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В штате работают 85 сотрудников, в том числе 42 педагогических работника.
Комментируя переселение детей, в облакимате сослались на то, что здание, построенное в 1963 году, признано непригодным для дальнейшей эксплуатации.
По результатам технического обследования, проведенного ТОО "Астанақұрылыссервис" в 2024 году, в несущих конструкциях выявлены трещины, а инженерные сети - системы отопления и водоснабжения - полностью изношены и не подлежат восстановлению. Объект не соответствует санитарным, противопожарным и строительным требованиям", - заявили в акимате.
Решением перевести воспитанников Алматинского детского дома в Конаев возмутился депутат мажилиса Бакытжан Базарбек.
Вы же обещали, что не будете трогать детей! Не прошло и трех месяцев с тех пор, как чиновники Алматинской области заверили, что детей из детского дома в Баганашиле Бостандыкского района Алматы не будут переселять. Однако теперь выходит приказ управления образования Алматинской области №494 от 10 июля 2025 года "Об изменении местонахождения КГУ "Областной центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах". Согласно приказу, областной центр из Баганашила переносится в город Конаев", - написал депутат на своей странице в соцсетях.
Депутат также выразил обеспокоенность, что земельный участок в Баганашиле, на котором располагается детдом № 1, попадет в частные руки и его "застроят... элитными таунхаусами и коттеджами с видом на горы".
Я жду официальных разъяснений! Я требую пояснения от акимата Алматинской области и лично от акима!" - возмутился мажилисмен.
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