В нацпарке "Кольсайские озера" презентовали концепцию развития экотуризма

Нур-Султан. 1 октября. Kazakhstan Today - Концепция развития экотуризма в нацпарке "Кольсайские озера" была представлена общественности в селе Саты Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

В нацпарке планируется построить 3 современных визит-центра, кемпинги, этнодеревни и караван-сараи. При этом особое внимание уделяется развитию туристических маршрутов и троп. Капитального строительства не будет. Используются легкие конструкции, сообщили в пресс-службе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Директор ГНПП "Кольсайские озёра" Данияр Турганбаев в ходе презентации отметил, что инфраструктура для экотуризма в нацпарке будет отдалена от основных озер, чтобы не нанести вред окружающей среде.

В районе озер Каинды и Кольсай никаких объектов строиться не будет. Все постройки расположены внизу, не в ущелье. Это концепция, разработанная с учетом особенностей местной природы. Основная ее цель - не нарушать экосистему. Мы должны иметь возможность отдыхать пешком или на велосипеде, не причиняя вреда окружающей среде", - сообщил Турганбаев.

Ещё одна важна цель Концепции - обеспечить занятость населения. Не только крупный бизнес, но и местное население должны получать выгоду от туризма", - сказал он.

Согласно Госпрограмме развития туризма, первые результаты от развития проектов экотуризма государство может получить уже в этом году.

По предварительным оценкам, количество туристических маршрутов увеличится, будут созданы новые рабочие места для местных жителей, расширится гостиничный фонд, появятся места для палаток и лагерей. При этом доход увеличится до 150 миллионов тенге в год", - отметил в рамках презентации генеральный директор Национального государственного природного парка "Кольсайские озера".

Отметим, что в 2019 году данный нацпарк посетили 87 тысяч туристов, которые принесли доход в размере около 30 млн тенге. В будущем планируется создание Общественного совета по развитию экотуризма в национальном парке "Кольсайские озера".

Мы внесем Концепцию развития на рассмотрение Общественного совета, который будет создан при нацпарке. После тщательного изучения и обсуждения на Совете мы продолжим действовать в соответствии с законом. Объекты будут созданы в рамках крупного инвестиционного проекта. Мы разрабатываем концепцию, чтобы представители бизнеса в полной мере понимали наши требования, когда завтра придут с инвестиционным проектом. Предприниматели, участвующие в конкурсе, смогут работать здесь только в том случае, если их идеи будут соответствовать нашей концепции", - заключил вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев.

Принявшие участие во встрече туристические ассоциации, ученые, эксперты и общественные деятели посетили сам национальный парк и ознакомились с местами, где в будущем планируется строительство инфраструктуры.

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