Нур-Султан. 28 апреля. Kazakhstan Today - В нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

По данным РГП "Казгидромет", 29 апреля в Алматинской области местами ожидается гроза. Ветер западный, при грозе 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской области местами ожидается туман. В Актау 29 апреля ночью и утром ожидается туман.

Местами в Павлодарской области ожидается гроза, ветер западный 15-20 метров в секунду. В Павлодаре утром и днем 29 апреля ожидается гроза, ветер западный, порывы 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской области ночью на большей части ожидается дождь, на северо-востоке области сильный дождь. Местами ожидаются туман, гроза. Ветер северо-западный, западный, местами 15-20 метров в секунду. В Кокшетау 29 апреля ожидается ветер западный, порывы 15-20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области ожидается ночью на большей части дождь, местами сильный. 29-30 апреля ночью и утром местами ожидается туман. Местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный, западный, ночью местами 15-20, порывы 25 метров в секунду, днем 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду. В Петропавловске 29-30 апреля ожидается гроза, шквал. Ветер юго-западный, западный 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду.

В Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, туман. Ветер юго-западный, ночью местами 15-20, днем 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду. В Костанае днем 29 апреля ожидается ветер юго-западный порывы, 15-20 метров в секунду.

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