Алматы. 9 ноября. Kazakhstan Today - В нескольких районах Алматы отключат холодную воду в ночь на 10 ноября, передает Kazakhstan Today.





Временные ограничения необходимы для подключения нового водопровода к магистральным сетям водоснабжения, сообщает inAlmaty.kz

Холодную воду отключат с 22.00 9 ноября до 7.00 10 ноября в контурах улиц: Байзакова - река Большая Алматинка - Райымбека - Толе би; Райымбека - Кудерина - Бродского - Фёдорова; а также вдоль улиц Немировича-Данченко и Фадеева.

Не исключено, что после завершения реконструкционных работ на некоторых участках могут возникнуть кратковременные перебои с водоснабжением, связанные с регулировкой давления воды в сетях", - предупредили в коммунальной компании.

Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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