В Новосибирскую область не пустили более 66 тонн продукции из Казахстана и Кыргызстана

Новосибирск. 19 февраля. Kazakhstan Today - Россельхознадзор не допустил к ввозу в Новосибирскую область более 66 тонн продукции из Казахстана и Кыргызстана, передает Kazakhstan Today.

С 11 по 17 февраля инспекторы Россельхознадзора пресекли незаконный ввоз в Новосибирскую область семи партий растительной продукции высокого фитосанитарного риска общим весом 66,5 тонн. Продукция следовала автомобильным транспортом с территории Казахстана и Кыргызстана и была задержана на российско-казахстанском участке государственной границы РФ на фитосанитарном контрольном посту "Карасук", - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Новосибирской области.

По информации ведомства, в ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля и осмотра грузов было установлено, что партии казахстанской продукции (18,5 тонн яблок и 32 тонн томатов) следовали с недействительными фитосанитарными сертификатами.

Кроме того, грецкие орехи, барбарис, изюм и арахис кыргызского происхождения общим весом 770 килограммов перевозились без фитосанитарного сертификата, подтверждающего безопасность продукции. Еще 20 тонн репчатого лука из Кыргызстана и 120 килограммов китайских орехов пекан перевозились без маркировки.

В соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз всей продукции высокого фитосанитарного риска на территорию России был запрещен. Все партии возвращены отправителям в Казахстан и Кыргызстан, а виновные лица привлечены к административной ответственности", - проинформировали в пресс-службе.

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